地區名校何文田華英中學原定今年第三季開展原址重建計劃，政府昨日突然去信立法會工務小組委員會，撤回華英中學重建項目議程，稱因應議員在3月教育事務委員會上表達意見，教育局認為現階段未能獲工務小組委員會支持，故暫時叫停計劃。翻看立法會會議片段，教育事務委員會主席、經民聯梁美芬曾於3月會議上不點名稱，前年有個別中學參與各種社會事件或當時騷亂，認為局方不能只從撥款角度考慮，有責任審查及監督學校。《星島日報》報道引述有建制派議員提及，該校長曾在學校專欄呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》，擔心學校日後「唔知點教學生」，故不支持重建項目，直言要在工務小組做好把關。

立法會原定明日討論

華英中學重建計劃造價4.7億元，立法會工務小組委員會原定明日討論有關議程，通過後再到財務委員會申請撥款，若順利獲撥款，將於今年第三季開始動工，有望2024年落成。財經事務及庫務局昨突然去信立法會要求撤回計劃議程，並稱因應議員在3月30日在教育事務委員會上表達意見，教育局認為現階段未能獲工務小組委員會支持，決定暫時撤回計劃，檢討計劃後，再決定何時將項目提交工務小組考慮。

翻看3月30日教育事務委員會會議片段，討論相關計劃時，工聯會麥美娟問到教育局重建校舍標準，批評斥資近5億元重建校舍造價太貴，質疑公帑能否用得其所。委員會主席、經民聯梁美芬在會議上稱收到額外資料，不點名稱前年有個別中學參與各種社會事件或當時騷亂，認為局方不能只從撥款角度考慮，有責任審查及監督學校。她續稱，即使批出相關撥款，局方亦要定時再向立法會匯報工作情況，「點解呢間學校（獲批重建校舍），咁多間學校，或者係有特色學校？我去過大嶼山南約區中學，佢原來有天文學（望遠）鏡嘅，咁佢係咪有，你要畀多啲（資料）。」

建制派：「黑暴」影響大 促校方釐清立場

《星島日報》報道引述有建制派議員稱，他們關注華英中學重建計劃，發現華英辦學團體是基督教循道衛理聯合教會，並指該校長曾在2019年6月時於學校專欄《華英家書》呼籲政府擱置修訂《逃犯條例》，直指文章用詞奇怪，擔心學校日後「唔知點教學生」，故不支持重建項目，直言要在工務小組做好把關。報道亦引述民建聯張國鈞稱，相信教育局曾盤算沒有足夠票數支持通過項目，因而主動撤回，故尊重其決定，更在報道中指，「黑暴」有很大影響性，擔心未來有同類事件發生，希望學校能有清晰立場，講述如何確保學生不會容易受影響，令議員可安心放行該項目。

根據立法會文件，華英中學校舍於1971年興建，缺乏電腦輔助教學室及和學生活動中心等標準設施，加上課室及實驗室等部份設施較現行標準小，故建議原址重建，改善教學環境。整項工程造價4.7億元，新校舍可提供30間課室、3間小組教學室及6間特別室等，預計今年第三季展開，大約3年完成工程，學生於工程期間須遷到位於新蒲崗的前文理書院（九龍）校舍上課。政府現時暫時撤回項目，未知如何影響其下學年的上課安排。

《蘋果》已就此向教育局、華英中學及其辦學團體循道衛理聯合教會查詢。教育局回覆時稱，現正重新檢視相關計劃，暫未沒有新資料補充。

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