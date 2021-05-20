前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。警方事後撿取梁凌杰的遺物，包括一排10粒膠囊藥丸，包裝寫上「Codipront」，當時已有7粒被服用。政府藥劑師今指，該藥須由醫生處方，一般用於止咳，如服用過量會有低血壓、心悸及呼吸抑壓等情況，但他指難以估計病人一次過服用7粒藥丸的反應，要先檢視病人過去的服藥情況才可判斷。

衞生署藥物辦公室藥劑師黎名芷解釋，指該藥物每顆含有30克可待因及10克苄苯醇胺（phenyltoloxamine）。該藥物須由醫生處方，一般用於止咳，正常服用劑量為每日2次、每次1粒。

黎指出，該排藥物屬緩式Codipront，即藥效及分解會較慢，要待病人服用後約3小時才可發揮藥效。病人服用後會感到心悸、作嘔、頭暈或昏昏欲睡。黎強調，正常服用下，病人不易對該藥物產生依賴，亦不常導致煩躁不安的副作用。

黎又解釋，Codipront的主要成份可待因，屬鴉片類鎮痛藥，惟其藥效比嗎啡低很多。可待因有鎮靜作用，能紓緩輕至中度疼痛；而磷酸類可待因則可有紓緩咳嗽、腹瀉等症狀。

可待因常見副作用包括心律失常、意識模糊、口乾、頭痛、惡心及出現幻覺等，如服用過量亦會有低血壓、心悸及呼吸抑壓等。磷酸可待因的常見副作用則為低溫症及情緒障礙等，但不常導致呼吸困難、肌肉僵硬、疲乏、排尿及視覺障礙等問題。

至於苄苯醇胺一般與鎮痛藥一併使用，屬鎮靜性抗組織胺藥，能有止吐或減輕噁心等作用；副作用為頭痛、口乾、精神及運動障礙、會輕微嗜睡，甚至昏睡不醒。

研訊主任詢問黎，若一個人一次過服用7粒該藥丸會有何反應？黎稱該情況已屬嚴重的服食過量藥物，惟要檢視病人過去的服藥情況，才能判斷會導致甚麼情況。黎另指出，病人服食及排出藥物的時間，都會影響其尿液能否驗出該藥物。

【案件編號：CCDI481/19】

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