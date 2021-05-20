去年5月1日勞動節，網民號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，到場採訪的網媒《社會前線媒體》兩名女記者、一名路過女子及人稱「霸氣哥」的曾建峯被指違反限聚令，遭票控參與受禁羣組聚集。案件今日開審，控方甫開庭便撤銷針對三名女被告的傳票，卻繼續檢控「霸氣哥」。警方確認「霸氣哥」被票控時，現場僅得他一人，他身旁沒有其他人，但指「霸氣哥」之前曾叫口號，指指點點，引致其他人聚集與附和，認為已屬犯罪。

原本今日受審四名被告依次是人稱「霸氣哥」的曾建峯（45歲）、梁凱敏（27歲） 、連穎茵（21歲）及楊秋琪（55歲）。梁連兩人是網媒《社會前線媒體》記者。

曾建峯被指當日在新城市廣場一期3樓中庭無合法權限或合理辯解下參與受禁群組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。其餘三名女被告則被指同日在一期3樓328號Marc Jacobs店外犯案。

兩名網媒女記者及一名女途人獲撤控

控方甫開庭便向裁判官彭亮廷表示，控方對梁凱敏、連潁茵及楊秋琪三名女被告不提證供起訴，惟沒透露不提證供起訴的原因。彭官遂撤銷三名女被告的傳票。梁、連兩人今沒律師代表，代表楊的大狀則有訟費申請。

控方反對訟費申請，指當時現場有超過50人聚集，警方已勸喻現場眾人離開及發出警告，惟人群繼續留守，警方才會發出傳票，被告是自招嫌疑，反對楊的訟費申請，並謂法庭可傳召警員出庭作供。控方又指，警方早於4月30日致電楊的律師樓通知指律政司不提證供起訴，並在5月13日發信給律師樓。

楊的大狀確認收到信件，但指楊當時聽不到警方警告，僅是行街路過混亂現場，被捕後向警方表示僅路過上址，且現場閉路電視鏡頭沒拍到任何關於楊的影片。

彭官表示，以往未試過處理訟費申請時會傳召警員，又謂即使控方案情稱「警方票控6名不願離開的人士」，亦與辯方說法脗合，認為楊沒有自招嫌疑，批准訟費申請。

督察指現場多人高叫港獨口號及辱罵警員 「聲音好似去演唱會咁」

事發時為新界南機動部隊F連第3小隊副指揮官的督察王頌然供稱，當日穿上防暴裝，與同袍在新城市廣場附近高調巡邏，其後收到指示進入新城市廣場掃盪。

王續稱，他先到4樓處理示威者及記者，當時有很多人高叫港獨及辱罵警員的口號，「聲音好似去演唱會咁」，相信現場有超過100人。他看見有「霸氣哥」之稱的曾建峯當時身處3樓中庭，曾有節奏地揮動及緊握拳頭，大叫口號，身處中庭5樓或以上樓層的人士跟著叫口號。惟現場嘈吵，他聽不到曾建峯叫囂甚麼口號。

及後王與大隊長、女警17503林錦鶯及警署警長沿扶手電梯到3樓截停曾建峯，並警告指他違反限聚令。曾當時情緒激動，反問警方為何截停他，又強調自己沒違反限聚令。其他防暴警則用橙帶圍封現場，最終由女警向曾發出罰款通知書。

控方解釋檢控基礎時庭上傳出「癡線」二字 官提醒再說屬藐視法庭

王接受辯方盤問時同意，大隊長發出警告以及女警向曾發出罰款通知書時，他們周圍僅得曾一人，曾身旁沒有其他人，故亦沒其他人被票控。但王指當曾握拳叫喊口號時，中庭5樓或以上人士會跟著曾的節奏叫喊。辯方再向王指出，大隊長當時警告曾在公眾地方擾亂秩序，曾有解釋他身邊沒有人。王答不同意，指曾當時沒解釋。

票控「霸氣哥」的女警林錦鶯則指，當時現場有人高叫「五大訴求」的口號，她看到「霸氣哥」大叫口號，手舞足蹈，指罵警員，遂上前警告及票控他。

辯方向女警指出，「霸氣哥」沒叫口號；女警不同意，但承認聽不到口號內容。女警亦同意以她觀察所得，「霸氣哥」身邊沒其他人。當警員拉起封鎖線時，包圍圈內僅得「霸氣哥」一人，她亦沒票控其他人。

彭官指控方現時並非指控曾擾亂公眾秩序，問控方有關違反限聚令的檢控基礎是甚麼？控方指曾雖只得一人，但他曾經大叫，指指點點，行為引致其他人聚集，又拒絕離開，他人亦有附和，故已構成罪行。控方解釋控罪基礎時，旁聽席上不時傳出「癡線」兩字，彭官提醒旁聽人士不要再如此做，否則會構成藐視法庭。辯方則指，曾的身旁沒其他人，他亦沒叫口號，不構成違反限聚令。聆訊下午繼續。

【案件編號：STFS5-9/20】

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