繼早前擬出招處理點算法定人數問題後，建制派主導的議會打算再限制議員衣著。議事規則委員會今日舉行閉門會議後，主席謝偉俊稱，全體委員傾向接受立會秘書處建議，列出議員衣著「負面清單」，包括不能穿運動服、牛仔褲等，否則可被視為行為不檢，同時又限制議員在會議上展示標語。

議規會今日舉行近個半小時閉門會議後，謝偉俊就宣佈將會修訂《議事規則》內有關議員服飾的要求，規定議員須穿著「商務服飾」，並且列出「負面清單」，規定議員衣飾「保持莊重」，如不可穿運動服、牛仔褲、球鞋等等，惟相關規定僅限於逢周三、四的立法會會議。屆時會先由立法會主席勸喻違規議員，若議員不遵從規定，或會構成「行為不檢」。

謝偉俊：議員不能展示損害立法會尊嚴標語

針對民主派過往透過在立法會會議上展示標語抗議，謝偉俊表示，議規會計劃修訂《內務守則》，規定議員展示標語目的僅限於「幫助發言」，其位置限於議員座位，議員不在席時不能展示，亦會確保標語不會讓立法會「尊嚴受損害、唔會阻礙其他議員、大主席嘅視線角度」，指希望有關規定能「修正返立法會過往嘅亂象」，改善立法會的公信力及對公眾的形象。

至於立法會各委員會的組成及上限人數、點算法定人數程序方面，謝表示目前正諮詢全體委員意見，未有最終決定。謝偉俊在上周議規會完結後提到，初步計劃事務委員會人數上限為20人；法案委員會則為15人。

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