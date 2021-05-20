涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》明日刊憲生效前夕，再有民主派區議員宣佈辭職。沙田區議員沙田區政丁仕元透過社交網站表示，有感「實在無法再以從政施展自己的抱負」，亦「不想家人終日活在惶恐之中」，故無奈辭任區議員，下月起生效。

丁仕元於2003年區議會選舉中首度參選獲勝，成為沙田區議員。雖然2007年、2011年兩度敗選，但2015年東山再起，前年區選更成功連任。

他今日在其Facebook專頁發文，自言小學四年級起參選「愛國民主運動」，聲援北京學運大遊行，「由民間參與再到加入從事政治工作，已有三十二個年頭」。

重提前年區選一役，他強調「我們經歷了一場公平、公開、公正的選舉，這是民意的彰顯，民主的體現」，惟現在的香港「已非我所熟悉的地方」，認為「在政治制度的改變下，出任區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務及發聲」。

冀做普通市民尋新生活

丁仕元續指，作為負責任的兒子、丈夫、父親，他無法再以從政施展抱負，也不想家人終日活在惶恐中，所以辭去區議員一職，「今後以一名普通市民的身份，尋找自己的新生活」。

選擇在區議員宣誓法例生效前辭職，因為他希望完成本年度上半年的會期，並且「五二零在華人文化中亦有『我愛你』的意思，想借此表達自己對香港的熱愛及各位支持我的選民的愛戴」，還有就是「五二零」似廣東話「唔要你」，「代表我對香港現行政治制度的不滿」。最後他表示辭職由下月1日起生效，屆時其辦事處和社交網站專頁都會關閉，勉勵外界「老兵不死」、「香港人，加油」。

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