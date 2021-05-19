拔萃小學每年教師流失量高，《蘋果》找來三位前教師，指校方多年來加諸教師各項不合理的教學要求動輒得咎，致多年來欠缺穩定教師團隊：有前教師形容「每年開學都是新老師多過舊老師」，不過借昔日名校光環「食老本」不愁收生；而該校疑長期請不足代課，須由現職教師替代令工作量倍增，最後令教學質素每況愈下。

前教師Vivian（化名）於00年入職任教主科，翌年校長伍頴儀上任，她於08年離任。「試過最厲害那年，大約是這位校長上場兩三年左右，有多過一半老師走，大約13名；已不計中途離職，返兩三日工、兩三個月走那些。每年開學是新老師多過舊老師。」當中不少離職的教師也是「過檔」新小拔。「如果諗錢，不會去直資，捨得放低公積金，可想而知工作環境幾惡頂。」

教師離職頻仍，令教學質素不穩，就算資深教師亦需時間適應。「不少新請的教師質素參差，有試過坐我旁邊做了一年便走的老師，全年都未見過他改過工作紙。校政名聲差，怎會有好老師想入來教？老師未必可以做得長，又怎要求好質素？」

當年與她同教一科的老師不時請假，校方要求她兼教對方的課堂：「每個月起碼有半個月須代堂。所有工作紙我出，連空堂也不是用來休息改簿，長年累月都好累。」曾有體育教師在學期中辭職，因為學校慣常請不到代課，遂要求其他教師輪流代課：「我說不敢上，若學生有甚麼問題，我承擔不來。」

工作量多且煩瑣，資深老師仍須每堂呈交教案：「有位教了一年的同事離職，校長是要他交完所有教案才可取離職信。其實每天上堂，哪有時間寫教案？有時間都應用在教學、關心學生，點解要花在這些文書工作？收完一大叠，最後都是掉。」

她認為「校本管理」某程度助長校長做「土皇帝」，無理的工作要求，全憑個人喜好定斷：校長曾要求全校教師放學留校，待她審核所有成績表評語才「放行」：「她要睇完300多名學生的評語，覺得滿意才讓老師走！放學4時半，那天我等到夜晚11時！返到屋企，我啲眼淚係咁流——我只係老師，點解要俾人困在學校，她不容許你走，無人敢走！」她指當年不少同事在教員休息室飲泣，已是抑鬱徵兆。「你想學生愉快學習？都要老師教得開心。教學質素為何差？位位老師遭如此折騰，怎樣識對學生笑？」

長期請不足代課

記者分別找到兩位近數年離職的前教師，兩人均任教主科多年。前教師Zoe（化名）透露，甫畢業一兩年的新教師，同樣做不夠一兩年便辭職。「新人教名校，又給perm（長約）位，應該很多人願意做；事實係，這類老師做不夠一兩年便辭職，寧願做其他學校合約位。」這類年資淺入職不夠兩年已能在該校晉升科主任，須撰寫每年檢討報告、來年教學計劃，甚至批核同事出試卷，她認為資格成疑。「新入行老師經驗淺並不了解課程，加上沒時間備課，很難很專業去教書。」

在她辭職前那段日子，試過全校約4、5位不同科目科主任（Panel），甚至逾10年資歷的教師陸續辭職。單以英文科為例，早年曾試過一年內全校只走剩兩位教師，連任職十多年的外籍老師（NET teacher）也毅然辭職。

Zoe續指，太多教師「做到病」往往未能即時請到代課。「如果有老師請兩星期？你跟他同級教同一科便慘，要代他教，每日教很多堂。那間學校請病假很平常，不少兼顧代課的老師，忙得放學後才食午飯。」她肯定地說，該校僅存具口碑的資深教師已悉數離職，「老師完全無時間備課，新入行老師明明最有那團火教書，完全因為校政令士氣很差。」

她側聞該校現職教師，因網課工作量大增，導致教師萌生去意：「連每天出的online工作紙都要給上頭批，我從未聽過有學校，需要逐張工作紙，作業每一課、每一頁都要登分。有很多無聊的家庭主婦，跟得好貼的，會為老師改錯一條而找學校。係會做死老師。很多學生無交網上功課，老師要逐一致電家長，追不到功課，老師便遭警告。」

至少3名教職員因情緒問題請長假

前教師Annie（化名）透露，她在該校任職期間，已知有3名同事因情緒問題請長假：「好彩無人在學校跳樓，而老師亦夠『硬淨』。學校每件事，校長都要管，還要用她的標準。其實當管理層，很多雞毛蒜皮的事，真的不會理。」

最令她難受是若違反不合理要求便動輒得咎。「曾有某年級的數學科，因為及格率低，整個數學科老師都收信，說要提升教學質素⋯⋯如果她要報復，真的可以對那批老師，去信他們轉職的學校，告訴對方有這個紀錄。」

教協副會長葉建源指《資助則例》列明教師請假3日或以上，校方可請代課老師：「另一種學校做法是現有老師，將相關（請假老師）的課堂頂替。香港老師的教學工作量吃重，如果大家分擔其他老師的教節，偶一為之問題不大；持續做很影響整體教學質量⋯⋯要教多了節數很影響本來（老師）是否足夠時間備課、改簿、照顧學生福祉。」

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