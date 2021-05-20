本港抗疫原來正向「清零」目標進發，但港大微生物學系講座教授袁國勇今日表示，上周六確診、就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童屬真陽性個案，可能是今年1月時感染或新近感染，現時為安全起見，應當新感染個案處理。呼吸系統專科醫生梁子超表示，須連續28日沒即直至下月12日，都沒有本地感染個案才算清零，而且其間應提高個案發現比例至超過70%。他指，即使該男童是新近感染，但傳染性不高，對本港邁向清零沒大影響。

袁國勇：4歲男童屬真陽性個案

本港連續5日沒有錄得本地確診個案，對上一宗本地確診個案，是就讀漢師幼稚園的4歲男童（第11822號個案），上周六（15日）確診；而另一宗個案（第11825號個案），即被控隱瞞行蹤的菲籍女子的兄長的4個月大嬰兒，雖於本周日（16日）才確診，但早於本月5日被隔離。外界關注若11822號個案證實屬假陽性，而11825號個案早已被隔離，即社區已連續15日沒本地感染個案出現，本港有望清零。

不過今日袁國勇表示，11822號個案屬真陽性個案，可能是今年1月已感染或是新感染，為安全起見，現時應當為新感染個案處理及計算清零日子；除非之後有新發現證實非新感染個案。他指，若證實男童是今年1月感染，即本港已27日沒本地源頭不明個案。

梁子超：相信港府現時可開始與內地討論恢復通關

梁子超表示，以科學角度要連續28日，即2個潛伏期沒有本地感染個案，才算是清零，而且其間要有較密集式檢測，提高個案發現比例超過70%，才能有信心社區沒隱藏感染個案。

他指，該名4歲男童若是新感染，應由上周六開始計算連續28日，即直至下月12日都沒有本地感染個案，本港才算清零。不過內地以14日沒本地感染個案作為通關考慮，相信政府現時可開始，與內地討論恢復通關，再觀察多14日；若未來14日都沒有本地感染個案，香港很大機會可以清零。

梁又指，該4歲男童即使是新感染個案，對本港清零影響不大，因其傳染性不高，家人都沒確診。對於前往深圳後確診的18歲女學生個案，梁指，即使該女學生在港感染，其傳播鏈已於2周前隨着她離港已斷了，至今社區未有其他本地感染個案。另一名前往上海後確診的43歲男子個案，相信他於意大利感染較在港二次感染的機會大，最好由內地提供病毒量等數據作研究。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）