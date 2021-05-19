【本報訊】一名髮型師周日在大圍尾隨回家途中的19歲少女，其間搭訕聲稱可提供兼職機會。少女不虞有詐與對方交換電話，未料他露出狼相，竟以2,500元報酬誘使她做其「出租女友」，更大膽提出性虐待包括鞭打要求，嚇得她奔跑回家報警。警方前日拘捕涉案男子，並在其手機內發現四段偷拍女子如廁的不雅片段，相信涉案至少有四名女受害人。

疑曾偷拍四女子如廁

被捕本地男子22歲，報稱任職髮型師，住屯門區。他與19歲女事主並不認識，警方相信他在街上隨機找尋目標。調查期間，警員在他的手機內，發現四段陌生女子的不雅片段，於她們在廁所如廁時偷拍，疑犯涉嫌為不道德目的而唆使他人，以及作出有違公德的行為，被帶署扣查。

案發於本周日晚上約9時半，當時19歲女事主返回大圍美松苑寓所途中，被疑犯尾隨，他搭訕聲稱可提供兼職，成功獲取事主信任，並互相交換電話。未料疑犯向她提出以2,500元酬勞，誘使她作其出租女友，並提出做性虐待鞭打等行為。少女嚇得立即奔跑回家，與家人商量後報警。

警方透過疑犯提供給事主的電話號碼，鎖定目標並埋伏，於翌晚約8時半，在大圍積富街附近拉人。沙田警區刑事調查隊接手案件，呼籲其他有同樣遭遇的受害人報案。不少美松苑女街坊知道案發後都表示會提高警覺，大學生陳小姐直言，若在街上遇上陌生人搭訕聲稱提供工作，會先了解詳情，但不會將電話號碼隨便給予陌生人。

任職舞蹈員的Mimi稱，曾在街上遇到有人搭訕，「走過嚟話攞電話，有冇興趣加入咩咩、點樣點樣之類，覺得呃人自己唔理就走。」大學生Amy也說：「遇到街上有人搭訕，自己會話約咗人即刻走。」