房屋供應緊絀，房委會近年研究重建旗下6幢工廠大廈作公營房屋用途的可行性。消息透露，房委會已完成研究，計劃清拆旗下4幢工廠大廈，包括位於九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈及葵涌葵安工廠大廈，合共涉及拆卸4,822個單位，涉及租約及暫准證合共有近2,000張，料最快下周一（24日）公佈清拆安排，清拆通知期達18個月，即租戶預料於明年11月清場。政府去年在《施政報告》提及至少3幅房委會工廠用地可作發展公營房屋，料提供逾3,000個單位。

2019年《施政報告》提出研究重建房委會旗下6個工廠大廈為公營房屋，去年《施政報告》指，房委會初步研究顯示，其中3幅用地可用作發展公營房屋，預計今年首季完成研究，再按《城市規劃條例》進行改劃土地程序，估計可於2031年提供合共超過3,000個公營房屋單位。

4幢工廈技術上可改作房屋發展

消息透露，房委會經研究後認為，6幢工廈中的4幢，包括九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈及葵涌葵安工廠大廈，改作房屋發展技術上可行，但其餘2幢工廈，分別為晉昇工廠大廈及開泰工廠大廈則不適合改作房屋發展，主要因該有嚴重噪音及空氣質素等問題。

消息稱，早前通過展開為業安工廠大廈、穗輝工廠大廈及宏昌工廠大廈用改劃為住宅用途的程序；至於葵安工廠大廈則因為就其葵涌分區計劃大綱草圖涉及司法覆核個案，改劃須於審訊後才進行。但當局計劃先清空4幢大廈的租戶，並進行拆卸工程。

預料特惠津貼成本約為$1.83億

消息透露，現時4幢大廈共有4,822個單位，整體出租率為97%；而截至今年3月底，4幢工廈共涉及903份租約及1,185張暫准證。當局建議，向受影響租戶或暫准證持有人給予18個月的通知，以便他們遷離單位，而當局擬向受影響租戶發放特惠津貼，金額相當於15個月的租金或暫准證費，並按公佈清拆安排當日的租金計算。當局亦會在公佈清拆程序當日起凍結加租。

當局亦計劃向以公開投標方式投得房委會其他工廈單位的租戶，提供3個月的免租期，若租戶不搬遷至房委會其他工廈單位，則可領取一筆款項代替。當局建議，為4個工廈的受影響租戶設局限性投標，租戶可競投不大於其現時單位面積的晉昇及開泰工廈空置單位，但現時2個工廈僅剩下約60個空置單位。消息指，由於4工廈同時清拆，而餘下2工廈的空置單位有限，為鼓勵受影響租戶在私人市場物色單位，當局建議向選擇不租用房委會工廈、並在清拆計劃當日起計9個月內遷出的租戶，額外發放一筆10萬元款額。

消息稱，當局預料涉及特惠津貼的成本大約為1.83億元；至於若計及其他開支，估計最高涉及的成本達3.3億元。

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