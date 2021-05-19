【本報訊】警務處國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩院，網上流傳涉案按摩店是灣仔區VIET SPA，事後疑改名經營。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）前日稱完成初步調查，多次強調未發現蔡涉不道德或違法行為，惟未解釋當時蔡在店內做甚麼。該按摩院熟客透露，店內沒設安心出行，「識窿路」的人才會到場，更指：「入面肯定係邪骨，啲囡囡全部着得好暴露。」

網傳蔡展鵬光顧的按摩院VIET SPA，位於灣仔譚臣道勝意大樓一樓。本報記者前晚到場發現其招牌已被拆下，並用泡泡紙包裹着放在地上，而色情網站「141」內相關資料亦被刪除，單位外掛上另一SPA招牌，疑改名繼續經營。記者昨早再到場，發現新店按摩院重門深鎖，致電亦未有人接聽。

北姑為主 年約20至40歲

據大廈街坊稱，涉事單位過去不時有人經營無牌按摩院，並多次轉換租客，「無停過業」，但自今年3月份被警方掃蕩後，至今沉寂。街坊續稱，該按摩院平日主要黃昏後才開始有顧客上門，他們登門按鐘進入，日常出入的按摩女郎一般衣着樸素，鮮有塗脂抹粉。但街坊形容：「（個個）一出嚟就良家婦女，着住衫嘛，咪女人一個，辨認唔到，但喺入面我唔知佢點搞嘞」。街坊直言因對方沒構成滋擾，亦沒惹投訴，故也不多理會。

曾光顧VIET SPA的客人阿發爆料，指涉事按摩院雖以越南妹做噱頭，但技師主要以內地北姑為主，年約20至40歲，又揚言：「入面肯定係邪骨，啲囡囡全部着得好暴露，全部低胸露背。」他亦曾幫襯邪骨服務，並解構過往光顧時，內有六間房，裏面全部有獨立浴室，技師坐在房外梳化等客，客人包括西裝友、外國人、中年漢及青年。

阿發指經朋友介紹認識VIET SPA，因在灣仔上班，下班後去按摩毋須預約，非常方便。他指雖然該按摩院收費不便宜，60至90分鐘收費介乎約500元至1,000元，但技師按摩手法好，加上足鐘均真，故他光顧。惟至3月中，按摩院廣告全部停止並改名，大部份技師離職，約一個月後才「翻生」繼續營業，客人可用Telegram預約。惟報道刊登後，該頻道已停止運作。

阿發又稱，涉事按摩院沒設安心出行，大廈亦無招牌，「識窿路」的人才會到場，「正經嘅按摩院有晒reception，啲技師着得好保守，但嗰度一定唔係」。對於O記指未發現蔡展鵬涉及不道德或違法行為，阿發以「入餐廳食飯」作例子，「即係你入間餐廳，無理由齋坐唔食飯，你一定會問有咩服務有咩食。」

網民對蔡光顧無牌按摩院議論紛紛，有人揶揄：「幫襯無牌骨場無後果！」、「最衰處長搞單咁嘢，大家好想去玩，但𠵱家……」、「以後有案例喇，大家放心去邪骨場喇！」