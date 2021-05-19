中年傷膝是不少「假日運動員」的夢魘，長時間的治療及復原，非常考驗荷包及心理承受能力。港怡醫院引入全新機械臂輔助關節置換技術，增加膝關節及髖關節置換手術的落位準確度、減低附近軟組織受傷，甚或出現後遺症的風險，術後疼痛機會非常低。一名因膝蓋變形致步行也感困難的五旬「波友」，接受手術後5日已不需枴杖助行，更大有機會康復後重拾踢足球的樂趣。

港怡醫院關節置換中心總監忻振凱表示，膝關節疼痛、腫脹、外觀畸形等各類膝傷，如不及時治療，活動能力或永久受損。傳統的關節置換手術，醫生需徒手把假體置入患者膝頭，不但依賴手術經驗，也有一定誤差，附近軟組織或因此損傷，造成後遺症。

手術準確度升至98% 翻修機會減半

該院月前引入全新的機械臂系統，可預先以3D立體電腦掃描技術，大致了解病人膝關節尺寸、位置等，方便製作更適合的假體；而機械臂亦可以預設一個手術「落刀」範圍，當截骨時超出邊界，機械臂會立即暫停，有助減少周邊軟組織受損、維持韌帶平衡，亦把手術準確度由傳統手術的80%提升至98%。

忻振凱稱，新技術下，會改用比骨水泥更耐用、更有助骨頭生長的「生物型假體」，置入膝關節，5年內需要翻修的機會率僅3%，較傳統手術的7%低超過一半，大部份病人都適合。

波友做手術後5日 已不需枴杖助行

51歲的方先生平日愛踢足球，2018年起因為持續右膝無力、痠痛，步行、上落樓梯均感痛苦，被迫放棄踢波。他曾試過戴護膝、服止痛藥，但阻不到膝蓋變形；食葡萄糖胺、注射透明質酸、針灸等亦無大幫助，決定尋求手術治療。他於今年3月接受膝關節置換手術，術後第二日已可用枴杖步行；第五日出院時，已不需再用枴杖。現在，他步行、上落樓梯已不再感到痛楚，預料有很大機會重拾踢波樂趣。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）