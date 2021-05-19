【本報訊】美國批准12歲以上人士接種復必泰疫苗（BioNTech、BNT）後，港府至今仍未落實何時降低接種年齡，惟港府4月中公佈，復必泰接種中心只運作至9月底，換言之，青少年一旦9月後才獲准接種，變相「焗打」科興疫苗，食衞局副局長徐德義昨日改稱，9月底並非接種復必泰死線，屆時或有其他場所可供接種，容後再公佈。

徐德義昨於記者會被問到9月底是否接種復必泰的「死線」時稱，政府考慮到復必泰儲存運輸要求高，需要一定物流配套，加上疫苗中心的運作要大量資源及人手，故復必泰社區接種中心9月底將停止運作，技術操作上不必將中心無限延長。

被追問青少年若9月後才獲准接種疫苗，屆時他們變相只可接種科興，徐德義即改口稱：「9月唔係一個死線，唔係話政府會停止提供某啲疫苗畀有需要人士。」屆時或有其他場所可供接種，容後再公佈。至於何時會降低接種年齡，他稱政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。

負責疫苗計劃的公務員事務局長聶德權曾指，9月後個別醫院等醫療場所仍可接種復必泰疫苗，但只能小規模及少數量處理。

意圖谷針 袁海文：𠵱家自打嘴巴

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，若政府決定將復必泰的接種年齡下降至12至15歲，應相應延長疫苗接種中心運作日子，不應急於9月底後全線關閉，以便更多青少年可接種復必泰。他相信政府之所以宣佈於9月底後全線關閉疫苗接種中心，是希望市民盡快接種疫苗。

民主黨醫療政策副發言人袁海文批評政府不負責任，「佢設9月底係打復必泰死線，意圖谷打針，點解唔坦白講9月後，其實仲會繼續有得打（復必泰），𠵱家搞到自打嘴巴。」