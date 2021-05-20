有傳媒引述消息指，目前正在休假的西九文化區管理局首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe），上周三（12日）突然有執法人員到訪其辦公室，及後司徒與執法人員一起離開，至翌日他一度曾回到辦公室，此後沒有再上班。西九文化區管理局回覆《蘋果》時確認，司徒澤民正因「私人原因」休假，強調管理局運作不受影響。

西九文化區管理局回覆時指，司徒澤民因私人原因正在休假，但強調局方有穩健人力資源管理計劃，任何員工休假都不會影響管理局運作，所有部門在高層帶領下如常運作。

據悉，因應司徒澤民休假，其職務已由西九文化區管理局總監（工程）向玉璽暫代。向玉璽為前土木工程拓展署副署長，2017年曾署任署長職務，並處理港珠澳大橋石屎抗壓測試造假醜聞，並於同年8月退休，翌年獲任為西九文化區主席辦公室行政助理，至去年年底擔任總監（工程）。

翻查資料，司徒澤民於2012年加入西九文化區管理局，擔任建築項目管理主管，2016年獲委任為項目監管總監，至2019年1月晉升為首席工程總監，掌管西九文化區所有項目的設計、工程及項目管理。司徒本身是英國註冊建築師，曾在香港政府和私營機構擔任不同職務，並參與重大項目建設，如香港國際機場、港鐵西鐵線、國泰航空貨運站等。

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