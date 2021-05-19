月初被警方國安處人員圍封荃灣Chickeeduck嘅老闆周小龍，一向好少提及屋企人，舊年曾經喺商台訪問提過女女，大讚佢好生性。周老闆日前就喺個人專頁「周小兔」出咗個post介紹阿女Jane，原來佢係美國新晉導演，仲係周老闆嘅「御用文膽」，所有參選同Chickeeduck藝術生活百貨嘅短片都經佢策劃、撰寫同剪接。

為女兒參賽短片拉票

最近Jane拍攝嘅電影短片拎咗去參加洛杉磯一個比賽，愛錫阿女嘅周小龍就喺fb為女女拉票，叫網民去睇片支持下。佢話一個女仔決定做導演唔容易，決定留喺荷李活發展就更加唔容易。Jane原來係香港卓越獎學金計劃得主，本獲政府資助學費四年，但政府要求她一定要接受教育局名下大學，同埋畢業後必須返港，Jane最終拒絕接受，周小龍就喺fb話諗返轉頭，呢個可能係天主保佑。

兩父女相隔兩地，加上被國安警封舖陰霾，周小龍藉機向乖女訴盡心中情：「女，唔好再掛住返嚟，爸爸冇事，爸爸唔會退，就算你下次見我係格住一塊膠板，請不要為我流淚，請為我驕傲」，仲為阿女注強心針，「我心信你係下一個趙婷」。

李八方