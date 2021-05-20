連日來天氣酷熱，被還押人士更難忍耐。因初選案被還押的民主黨前議員尹兆堅已「出晒熱痱」，在沒有冷氣、風扇的百呎斗室，只能想盡辦法消暑，瑟縮牆角、讀信、回信，減少活動、平靜心境。

尹兆堅的Facebook專頁編輯，今日發文講述尹在獄中情況。提到尹向太太表示，「入面好熱，出晒熱痱，唯有硬頂」；他亦申請求醫，醫生開過藥膏等給他緩和熱痱。

面對酷熱天氣，尹兆堅只能以筆記簿當扇，或者以濕毛巾敷皮膚散熱或抹汗，甚至瑟縮在牆角看信、回信，「因為盡可能不過份郁動，減少自己流汗，平靜自己心境，達至『心靜自然涼』的目的」。

尹兆堅Facebook專頁編輯也提到，若外界收到尹回信，發現信紙上有水漬便不用懷疑，那確是尹的汗水。

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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