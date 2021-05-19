【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英上周被保安局凍結私產後，連日來讀者繼續買《蘋果》支持。有餐廳負責人連續兩日買下大批《蘋果》，昨更一口氣購入100份，放於門外供市民取閱，直言：「想多啲人了解《蘋果》係一份敢言、敢作、敢為嘅報紙。」

報檔唔夠貨：畀咗40份佢咋

位於灣仔的「真黃報紙檔」貼滿《蘋果》連儂牆和文宣，檔主貞姐昨指「有客突然一口氣想攞60份，我畀咗40份佢咋」，並向本報記者笑言：「可唔可以加多啲《蘋果》畀我？」原來同區一間餐廳的老闆，派員工到其報檔買下大批《蘋果》。

餐廳員工趙先生昨拖着購物車仔前來取報，他亦在其他報檔買了《蘋果》，前後共100份。 他解釋撐《蘋果》原因，「我同老闆都覺得成個大氣候唯一敢發聲嘅報紙老闆都搞成咁，未定罪坐監，我哋唯一做到係盡力撐，買實體報紙，延伸發聲嘅權利。」

趙坦言，覺得《蘋果》有可能被政府取締，「所以更加要支持」，若然《蘋果》被取締，他相信不會轉看其他報紙，「到最後唔會再睇，因為全部都唔係事實嚟，睇嚟冇乜意思，單方面發聲冇乜意思，一定要雙方，好似拍掌要兩隻手先拍得響。」

餐廳前天放了60份《蘋果》在門口任市民取閱，約兩小時派完，昨中午12時營業，門口貼出「撐蘋果，隨便攞！」字條。趙先生說「好多人攞」，昨日「加碼」至100份，下午五時前就派完。