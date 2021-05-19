【本報訊】今年預算案披露國安開支達80億，惟詳情欠奉。保安局局長李家超接受電視台專訪時，形容有關詳情為「戰爭方面嘅機密」，覺得這些資料對對手來說是非常重要，他更揚言當流亡人士沒有利用價值時，會被「用完即棄」，當局亦「一定會終生追究刑事責任」。

稱流亡人士或被「用完即棄」

李家超接受有線新聞專訪，談到國安開支問題。今年預算案僅披露國安開支達80億元，但沒有說明國安處人手編制等詳情。李家超稱：「呢方面資料對於對手嚟講，係非常重要嘅資料」，而且有關資料「係戰爭方面嘅機密，保密性係類似嘅」，因此不能公開。

當記者問到中央表示國安法下，香港「由亂入治」，國安處是否仍要較大編制時，李指正記者說：「你咁問呢個問題，係社會普遍嘅國家安全意識薄弱」，繼而稱前年「黑暴」反映危機可突如其來，尤其對手是「國家級對手」，之後被追問香港是否已成「警察城市」時，李又推說社會存在「不斷去試底線」的危險意識。

提到國安法實施後逾百人被捕、57人被控、又有海外人士被通緝，李不排除會引渡相關人士回港，又揚言「國際嘅關係千變萬化，當你有政治價值嘅時候，可能會有一啲照顧你」，但當國際關係變化令他們「冇利用價值」，「可能就用完即棄，但肯定就係我哋一定會終生追究刑事責任。」

民權觀察成員沈偉男回覆查詢時指，當局做法剝奪公眾知情權，質疑當局連部份基本資料也不願公開，「到底對國家安全有咩實際影響呢？」，直指當局越不願意向公眾披露資料，只會越難有理據說服公眾，「從而引起市民更大嘅質疑」。

民主黨主席羅健熙在有線新聞回應李家超言論時指，當局越拒絕披露國安處經費和編制，市民越會認為國安處是「秘密警察」，「如果政府或者警方想話畀人知，國安處其實唔係秘密警察嚟嘅，咁佢咪應該話畀人知其實你係做緊啲咩、你個編制究竟係點，你越係唔肯講、越係唔願意透露，啲市民咪越覺得你係搞緊秘密警察。」