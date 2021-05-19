傳統津貼名校拔萃小學，爆發教師離職潮。有家長向《蘋果》透露，今年小六升中呈分試關鍵時刻，小六僅有兩班的班主任相繼於學期中辭職，其他主科大都由代課授課，學校只以「老師私人理由離職，我們很難控制」推搪，質疑校方完全無視學生福祉。該家長形容子女就讀六年以來，教師團隊「逢暑假便『換血』，每年最少走三分一」。據悉該校教師約24人，去年有10人即四成教師離職。教育局證實接獲家長對學校的教師聘任事宜表示關注及不滿，當局已聯絡學校了解情況跟進。

《蘋果》就拔萃小學（下稱「小拔」）教師大量流失，影響六年級學生升學、長期聘任代課或由現職教師人手代課，及校務影響教學等事項，透過電郵向校長伍頴儀求證，校監Ross Royden原本答允面談訪問，惟最後推辭，僅發書面聲明回應指，拔萃小學歡迎有建設性的評語，惟有關對學校的評語屬「失實及有惡意」（false and malicious），校方正徵詢法律意見，就毫無根據屬於誹謗的陳述採取行動。記者再電郵提問有關失實評論，以及現時小六教學狀況，校長怎回應家長投訴等，Ross Royden覆稱沒有補充。

綜合多名家長、前教師資料，小拔自校長伍頴儀上任18年來，每年平均約7至10名教師離職。據2020年《小學概覽》，小拔班級編制為各級兩班，全校教師總人數為25人。教育局覆稱，資助學校按《資助則例》規定可自行聘用日薪代課及月薪臨時教師，以暫代放取病假及其他核准假期的常額教師。當局指該校過去兩個學年，沒有教師人數少於編制的情況。

據該校消息人士透露，前年離職教師約7至8名，去年則有10名，現時實際教師數目為24名。自去年9月起，六年級兩位班主任未待上學期完結已相繼辭職。「還有3B班主任、2B英文科教師、3B是代課，轉長工後又走；5A班主任2月請假到現在，聽說到7月都不會回來，所以現時5A班主任也是代課。」

副校稱難找代課：最好安排已經畀咗大家

小六家長梁太（化名） 指，過去6年的教師流失量高企，每年最少三分一，約7至10位教師離職。「每年學生都要適應新老師，新老師又未必掌握學生原本進度，每年都是這個循環，很浪費時間。」其子適逢呈分試，惟今年1月班主任已離職，由不同的代課老師授課：「中文老師開學不久已不停請假，由不同的代課輪住教，現在仍是代課；數學、科學老師，3月底請假，已由不同的代課老師代課。」該校主科教師須兼教常識、歷史及地理、科學，基本上一位主科老師離職，便有兩學科須用代課。

她質疑校方不從初小年級調任教師，先穩住須考呈分試的學生：「總好過不停換代課，試過兩星期換一個，甚至日日不同人！學校完全沒有考慮我們真係要考中學的。」不少家長欲直接跟校長反映不果，只轉交副校長回應：「只說老師私人理由離職很難控制。問她何不找長期代課教至學期完，她說搵唔到，最好安排已經畀咗大家。」

「試過整堂無老師在班房，學生做甚麼都可以」

另一位小六家長陳太（化名）表示，其女兒新聘任的班主任於農曆年假後到職，復活節假後便請病假兩星期，形容班務前所未有混亂：「試過整堂無老師在班房，學生做甚麼都可以。有請過代課，或叫低年級老師代課。連數學老師都要『落場』教中文⋯⋯除非有很嚴重的病，否則怎會消失整整兩星期？」

最令她感費解，是校方從未交代過老師離職事件：「我連班主任名字也不知道，完全無通告交代，是問小朋友才知道。我是（停課期間）旁邊看孩子上網課，才知道班主任的名字。」

據她了解，年資具5年以上，家長口碑不俗的教師也可「中途」辭職，相信是疫情下的工作量不勝負荷有關。她形容網課「做到嘔」：「每星期全部科目，合共出40、50份，全部都是老師重新做過的工作紙。疫情期間，係我陪小朋友做功課做到三更半夜，較平常功課更多。」

最令她氣結，是學校對升中不聞不問。「隔籬宣道，由五年級開始準備，問家長意願，很多支援，老師陪伴學生升中。」甚至升中統一派位表格截止日期前數天才問家長意願：「那不如做戲做全套。問我的老師完全不熟學校，純粹知道校名，問你揀甚麼，做咗場戲就算。」

葉建源：若三分二教師離職已明顯異常

不具名受訪的資深校長指，普遍高小年級都會由同一位班主任，主科老師兩年一貫，具體掌握學生成績協助升中選校：「通常都是資深再配搭年輕老師。而班主任亦會教主科兩年。」另有資深校長表示，教師於學期中段離職多少影響職途：「我見到老師應徵CV如此，一定會了解。當然，老師這樣走一定有原因。但真的很少見。」

教協副會長葉建源認為，若非現時的移民潮，在沒有特別因素影響下，教師離職數目若達三分二，以及學期中途離職已顯示有異常情況，「教師轉職往往在學期尾，完成學期才轉職，學期中間走，沒有很多學校學期中請人，按情況應該是出現很異常情況，老師才這樣選擇。」

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