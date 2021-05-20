教育局今日公佈今年教師語文能力評核（基準試）成績，其中英文科閱讀卷及格率為73.1%，較去年下降16.5個百分點，是至少近10年最低；口語卷及格率則上升8.7個百分點至71%，創至少近10年新高。英文科各卷別中及格率最高的是達81.1%的聆聽卷，最低的寫作卷及格率僅48.5%。

普通話科方面，聆聽與認辨卷及格率為64.6%，較去年上升9.6個百分點。而拼音卷和口語卷的及格率均與去年相若，分別為65%和76.4%。

至於兩科的課堂語言運用卷，任教相關語文科的常額教師，須在第一年內達標。受疫情及暫停面授課堂影響，教育局已將2020／21學年的限期順延一年。考評局將最早於今年8月發出該卷別的成績通知。

考生明起收到成績通知書

教育局發言人表示，今年度共有1,326名考生參加英國語文科評核，1,356名考生參加普通話科評核，考生將於明日（21日）起收到考試及評核局寄出的成績通知書，如考生在下周一（24日）仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡。

發言人稱，教師語文能力評核是讓教師及有志成為英文科或普通話科教師的人士，透過參加評核取得語文能力要求的資格。考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。

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