【本報訊】移民潮下遺棄動物個案上升，加上放生活動，大埔碗窰路近日成為放生黑點，不同溪澗均出現大批「放生龜」。有動物團體發現，農曆新年和清明等節日前後，情況更惡劣，最誇張見過近百隻放生龜擠在狹窄的小溪澗，龜殼寫滿紅字。有區議員指，當區居民亦關注烏龜安危，擔心牠們在野外難覓食，適逢雨季會被沖走，放生慘變殺生。

疑水質欠佳致爛甲

香港棄龜關注組義工Jonathan及Cyrus擔心有宗教團體「應節」放生，在佛誕當日及前一日到碗窰路巡邏。碗窰路有多個放生黑點，包括打鐵屻村口上下游、碗窰引水道和小溪澗，他們每當見到龜隻蹤影，即潛入水底或撒魚網打撈，兩日救起六隻龜。牠們殼上隱約寫上紅字，相信全是放生龜，且有「爛甲」迹象，不排除因溪澗水質欠佳，令皮膚和龜殼易受感染。

香港棄龜關注組義工Cecilia憶述，清明前的放生情況最誇張：「嗰次愛協救咗70幾隻，我哋救咗20幾隻。估計都係因為節日所以好多人放生。」溪澗闊10米，長20米，深度不足1米，100隻龜在該處擠至水洩不通，何況覓食。

放生品種主要為巴西龜，Cecilia指牠們繁殖能力高，每季可產10多隻龜蛋，若大規模在郊外放生，定必影響生態平衡。因巴西龜為外來物種，會將郊外的原生物種吃掉，放生龜亦有機會與原生龜「爭飯食」打鬥，傷口污染甚至死亡，污染溪澗。

過去半年，團隊到碗窰路進行九次「救龜行動」，成功救出約百隻龜，但三分一因在郊外沒食物、傷口感染等問題死亡，有三分一正接受治療，十多隻正待領養。她希望有更多人願意領養，令救回的龜隻有安身之處。

大埔區區議員毛家俊指，不少居民亦發現放生情況日漸猖獗：「班街坊都擔心啲龜冇嘢食。之前有人有見過龜屍體，令到水質變差。」他希望大家自律，「唔希望變成大規模殺生」。