港鐵又發生事故。港鐵小濠灣車廠的兩輛工程車周一（17日）於車廠內碰撞，工程車輕微受損。港鐵回覆查詢時稱，初步調查顯示，負責調度車輛的職員未有留意前方一輛工程車的位置，導致有關事故，並稱已按程序即時暫停該職員的調度車輛職務。

港鐵表示，根據紀錄，本周一（17日）早上約8時半，小濠灣車廠的一輛工程車於調動期間，在慢速行駛時，撞到另一輛於鄰近停放的工程車。事後，兩輛工程車輕微受損，事件中沒有人受傷，亦未有影響當日機場快綫或東涌綫的列車服務。

港鐵稱，初步調查顯示，負責工程車調度的職員未有留意前方其中一輛工程車的位置，導致事件。港鐵指，工程人員事後將相關工程車作詳細核查及維修，並向相關政府部門匯報事件，亦已按程序即時暫停涉事職員的車輛調度職務，及提醒車廠所有調度人員須留意相關情況。

疑調度出錯 令工程車無行到指定位置

有傳媒引述消息指，涉事兩輛工程車由車長人手操作，車速較慢，事故發生地點於道岔位置附近，因調度出錯，令到首輛工程車未有行駛到指定位置，當另一工程車行駛同一道岔時，引致碰撞意外，事故不排除涉及人為疏忽。

《蘋果》已向機電署查詢，有待回覆。

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