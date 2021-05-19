《ERROR自肥企画》為港人帶來久違的歡顏，節目最後一周，率先被瘋傳的畫面截圖，卻是黑底白字的以下九字：致一直還在堅持的人。香港人正是「一直還在堅持的人」的最強示範：近月先後排隊「懲罰」阿布泰和Chickeeduck、中大人投票踢走建制派校友代表，亦有組織力抗恐懼，如常開街站堅持散播勇氣。邪力正強大，仍有無數港人身體力行堅持對抗命運，Chickeeduck老闆周小龍形容：「個共同體係好強，香港人仲喺度！」

記者：陳珏明 歐陽聯發

堅持無畏 周小龍燃點老一輩

周小龍的名字近日出現在「文匯大公死亡筆記」後，果然「成功爭取」國安警察大駕光臨，重演「圍封《蘋果日報》」的類似場面，但地點變成Chickeeduck開業僅兩天的荃灣最新分店，約50名國安警到場作城管式封舖，連顧客亦不能倖免被截查。

近一小時搜查，警方未有帶走任何物品，周小龍怒氣沖沖受訪，表明「白色恐怖我當佢冇到，我唔驚呀！」當人人聞「國安」敬而遠之，但無懼國安威嚇的不只周小龍一人，還有香港人，隨即自動波到場展開「懲罰行動」。

周小龍豪言「我唔驚」，同時表明所有事情一力承擔，能力範圍的支援他亦必會提供，惟政權製造和散播的恐怖，這段時間他一直切身感受，他擔心影響員工軍心。但另一方面，香港人的支持和堅持，令他看到對抗恐懼的力量。

事發後一周記者相約他訪問，荃灣分店顧客仍人頭湧湧，訪問期間，不少路過街坊都向周小龍點頭打招呼，他亦不諱言：「個共同體係好團結，我諗政權係驚嘅，如果𠵱家真係嚟一個反映民意選舉，可能我哋變咗八成都未定。」

「個個人都係一道力，夾埋就好大力。佢哋有權，我哋有人。」

周小龍對本身定位很清晰，現在勇武退場，以往專注做後方支援的老一輩，自然要走得更前，「Chickeeduck燃點住嘅，係撥咗一班60、70歲、會中蛇齋餅糭計嘅人過嚟先」。但現時只有被「完善」的選舉，增加民意還有作用？「我唔知，總之就撥咗過嚟先。」

然而，初選大拘捕後周小龍也有迷惘之時，覺得自己好渺小，眼看同路朋友悉數被捕，甚至一度質疑「仲有咩可以做呢？」但同時反思政權從2019年開始，就一直捕風捉影「搵大台」，以為拘捕一眾「領袖」就可以「止暴制亂」，但背後是看死香港人沒有自發抗爭的意志，於是令他亦有頓悟，「冇人會教你，區諾軒、戴耀廷坐緊，咁你𠵱家做呢樣啦」，認為每個人要找出自己崗位，「try and error唔好批鬥怪責」，強調每個人的身位不同，不同年紀做不同的事，「個個人都係一道力，夾埋就好大力。佢哋有權，我哋有人」。他亦有向年輕人「說教」，「唔好去數你度力有幾大，你有度力就出」，有比較就有傷害，對手正是透過比較分化，動搖這個共同體。」

他直指，現時有人站得前，有人默默聘請手足，有人藍轉黃，同時有人頂住「做契弟」的壓力留在政府，雖然無人知道逆轉的關鍵時刻何時來到，但只要堅持保持民氣不忘初心，「他朝一日，原來全民抗命，嚇X死佢囉。」

不過，他也慨嘆，當外在打壓令人身心俱疲，內耗也是致命的殺傷力，例如黃圈間的恩怨。事緣他被批評售賣由「篤灰畫家」設計的月曆產品，有人多次威嚇他把產品下架，令他不禁質疑「係咪（國安警）摷完舖無法令產品落架，跟住喺出面搵啲打手嚟搞我？」他的原則是如果今日妥協，明天有人視「民主女神團隊、陳健民唔夠黃係敵人，我就要拎走女神像？拎走《獄中書簡》，幾時停呀？如果係咁，你咪勁過國安？國安我都未縮」。

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