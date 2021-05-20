議員助理去年5月在何文田愛民廣場牆壁塗上「天滅政府狗賊，藍絲極權爪牙中肺炎」與「黑警死光光」等字句，今於九龍城裁判法院承認刑事損壞罪。根據承認案情，警員發現塗鴉後，看見助理與其友人在附近遊蕩，又於助理身上搜出噴漆。助理即時承認因不滿政府而塗鴉，其後被捕。裁判官將判刑押後至6月10日，其間索取一系列報告，被告須還押候懲。

控罪指，愛民選區區議員助理麥兆基（23歲）與梁軒被控於去年3月2日損壞愛民邨愛民廣場的牆壁。麥另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他於同日同地管有一支啡色噴漆。麥今承認第一項控罪，梁則否認控罪，控方撤回針對麥的第二條控罪。梁的案件押後至7月26日開審，審訊為期兩日，其間獲准保釋。

根據承認案情，兩名便衣警案發當日凌晨進行反罪惡巡邏，經過愛民廣場外走廊時，看見牆壁上有啡色的塗鴉，當中包括「天滅政府狗賊，藍絲極權爪牙中肺炎」、「光復香港，時代革命」、「全世界也想黑警死全家，黑警死光光」等字句。其後警員發現麥與另一人在地下停車場遊蕩，形迹可疑，麥戴着外科手套，另一人則戴著口罩。警員截停二人調查。

警員於麥的衣袋中搜出內含啡色油漆的噴漆，麥承認因不滿政府而在牆上噴漆，又稱是首次犯案，另一人則承認幫忙「睇水」。警方遂拘捕二人。

辯方求情指，被告的父母年紀老邁，他是家庭經濟支柱。被告的僱主、愛民區區議員麥瑞淇撰寫求情信，指被告為人細心、勤勞及不計較，深得市民信任，望被告盡快服刑完畢後繼續服務社區。辯方續指被告即時認罪，並已真心知錯、真誠悔改，望法庭判處社會服務令。

主任裁判官嚴舜儀將判刑押後至6月10日，其間索取勞教中心報告、社會服務令報告，以及青少年罪犯評估專案小組報告，被告還柙候懲。

【案件編號：KCCC201/21】

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