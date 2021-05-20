警方前年11月連日圍堵理工大學內的示威者，市民到油尖旺上街「圍魏救趙」，試圖營救被困校園人士。其中旺角及油麻地一帶有人堵路及縱火，四男被拘控參與暴動及違反蒙面法等罪，案件在區域法院續審。當日擔任其中一隊指揮官的高級督察作供時同意辯方所指，現場可能有街坊，即使有人身穿深色衣服走入後巷，也不一定代表該人曾參與非法集結或暴動。

被告依序為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（28歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）。各人共面對一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日在彌敦道與窩打老道交界附近犯案。

指當日有人在救護車附近搶犯

當日擔任西九龍衝鋒隊其中一隊指揮官的高級督察林榮發作供指，案發前他的小隊與特別戰術小隊等同袍正在支援一隊押解疑犯前往醫院的機動部隊警員。惟示威者在救護車附近向押犯警員掟磚，被押解疑犯結果遭搶走。

林的小隊走到佐敦道附近，該處有約百名示威者，林形容他們裝束一致，身穿深色衫褲、戴頭盔、護目鏡或防毒面具，有人攜長傘，路上有膠欄、磚塊、大型雜物等路障。示威者間中會向警方照射雷射光，並出言挑釁警員。

林指，在場觀察數分鐘並舉旗警告群眾離開後，群眾不聽從，警方防線遂推進至「適合距離」、即距人群20多米後開始發射橡膠子彈驅散，開槍時間為他開始觀察起計數分鐘後。示威者在九龍中央郵政局外集結，打開傘陣，並繼續投擲汽油彈及磚塊等。

至凌晨4時40分左右，百多名示威者在吉野家前方約30米聚集並向警方照雷射光。警方再次發射橡膠彈，十多名示威者走入吉野家旁邊後巷。

現場煙霧彌漫 高級督察稱沒印象是甚麼煙

林接受代表首被告的辯方大狀盤問時指，自己一般不會把發出的警告逐項寫在警察記事冊內；辯方聞言指即是他要靠記憶回想不同時段發出過幾多次以及甚麼警告，林同意。辯方稱2019年11月時，差不多每天或隔天便有大型聚眾活動，林同意是比較多，但不肯定是否每天都有聚眾。辯方亦指，案發時仍有行人在彌敦道上，林稱印象中只有很少行人。

代表次被告及第四被告的大狀盤問林指，片段顯示林推進的路線曾經煙霧彌漫，有兩名市民掩鼻經過，問林有否發射過催淚煙。林稱，涉案時段即凌晨4時許至4時40分，他的小隊沒施放過催淚煙，他亦無印象有同袍當天吸入催淚煙不適。至於畫面顯示的白煙是甚麼，林稱沒有印象，當時他戴了防毒面具執勤，感受不到有否催淚煙。

法官林偉權指，庭上播放片段顯示現場有「嘭嘭」聲，能否幫助林回憶現場有否開槍發射過催淚彈。林稱當時街上頗嘈吵，他不肯定片中的「嘭嘭」聲是否開槍聲，亦不肯定在場其他小隊有否施放過催淚煙。

辯方其後向林指出，現場可能有街坊，即使有人身穿深色衣服走入後巷，也不一定代表該人曾參與非法集結或暴動。林同意稱「冇錯」。聆訊明續。

【案件編號：DCCC376/20】

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