堅持，在牆外這周被熱議！多得一套電視綜藝節目的製作團隊，提醒我們堅持的重要，雖然老土，卻觸動大家心坎。我們不要因規矩、道義，以至很多不同理由阻礙，就放棄堅持，更何況是我們都認為對的東西，例如民主、自由、公義。

讀者來信說：荒謬的事情每天都在發生——正因如此，我們要堅持信念；讀者亦為陳皓桓及已在囚的社運新生代書寫，讚嘆他們滿懷着集薪傳火的氣勢，可以成為新一代的榜樣。願牆內的大家能繼續堅持，我們亦必繼續送上力量支援你們。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出）

自強不息

各位在牆內的真香港人，

荒謬的事情每天都在發生，市民已不能像以往那樣理直氣壯，以和平方式表達訴求。公正的法律似乎已經不再存在，真使我們感到氣餒！

可是，你們義蓋雲天，以小我完成大我為我們這些相信民主精神的香港人所付出的代價，正是要我們時時刻刻提醒自己，不要墮入這個使奸人得逞的陷阱。我們定要在牆外堅定信念，繼續以合法的方式表達對這個強權政府的無聲抗議。

從報章上，得悉你們大致身體安康，有些還能展現出一點兒幽默感，你們可真不簡單！ 你們定要保重身體，早日與家人重聚。我們每天掛念你們，為你們打氣！

雅 辰

承先啟後

致陳皓桓及已在囚的社運新生代

當氣溫比你們的年齡還要高的一刻，陳皓桓要入營了！手銬上，右手堅握信念手指公豎高高，同時左手張開五個有意義的手指，滿懷着集薪傳火的氣勢！震嘆！

陪着他入營的是資深的前輩，他們走過長長崎嶇爭取民主之路，風浪不少，但從未如此險峻，你們嚐了他們三十年濃縮的苦酒。幸好你們還年輕，就以他們的經歷作軸，不懈的精神為輪，推出連漪，扇出浩氣！

願你們不浮不躁，集氣、聚力、滙智，成為新一代的榜樣！

書情者敬上