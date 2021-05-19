中共喉舌近期先追殺民陣，繼而把矛頭指向「612人道支援基金」。基金4月中旬公佈可動用結餘不足，拋出4月份需籌1,500萬元，最終埋單計數，香港人再次沒有令自己失望，成功達標，有力出力，有錢出錢的堅持猶在。

「吓，我一直覺得香港人從來都喺度，定時定候就會搵位發聲。」612幕後職員Joseph（化名）說。他日常工作包括聯絡黃店推廣基金，「每次612有需要，都會有數十間黃店做義賣，寄宣傳佢哋會主動幫手，仲喺連登幫手澄清，令大家對612理解多咗。」

不過，對比過去「告急」，這次籌款進度較慢，Joseph估計或跟經濟環境有關，「經濟差咗，如果嗰日撐咗其他黃店，可能冇咗個quota，香港人要支援嘅人多咗亦係事實。」話雖如此，仍有黃店不理經營情況，義無反顧義賣撐基金，「繼續有好多出錢出力嘅人」，直言「只有香港人存在，612先可以存在」，由612協助香港人幫助手足。

「612如果有日要死，一定唔會死喺香港人手上，一定係被打壓。」

612基金職員亦參與幕後支援工作，不時接觸在囚手足和家屬，Joseph的同事一一（化名）說，「最令人感動係好多手足來自基層，父母年紀大，本身都好困難，但佢哋好支持仔女，不斷鼓勵佢哋平安忍受眼前境況，慶幸大部份（在囚）手足都係平安，相信佢哋家人嘅支持，仲有旁聽師、送車師、寫信師堅持行動，畀番肯定佢哋。」

Joseph亦分享另一接觸在囚手足「家人」的經歷，有手足的契媽堅持探監，因此認識契仔的女友及朋友，甚至成為一個照顧者，「佢有條件走但唔想走，點解繼續堅持？因為唔想輸，唔想放棄，其實出面仲有好多人繼續堅持努力緊，有黃店告急，就會有人喺社區發起團購幫手，呢個（互撐）經驗唔會消失，會一直留喺香港人度。」

當權者的清算行動不單瞄準抗爭者，背後支援都難以倖免，近期基金便成為目標，一一坦言，「612如果有日要死，一定唔會死喺香港人手上，一定係被打壓，或者到時原來捐錢會有好大風險。」現實是類似「驚魂」常有發生，因銀行賬戶限制，現金入數每日只有10萬元上限，「基金戶口日日爆，大家會好緊張打嚟問基金係咪有事，有人專登等到夜晚12點後就去入錢，又或者好早去入，所以好多時好早爆額，半晝都過唔到。」