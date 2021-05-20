拍賣行佳士得（Christie’s）明日（21日）起於灣仔會展舉行藝術拍賣預展，展出包括總估值逾13.6億元的亞洲20及21世紀藝術巨作，其中一幅來自現代中國繪畫之父徐悲鴻於1924年完成的油畫《奴隸與獅》，估值達3.5億至4.5億港元，為史上最高估價的亞洲藝術品。

這幅罕見的徐悲鴻畫作，靈感源自古老寓言故事，講述一個羅馬奴隸為了躲避殘酷主人而藏身山洞，其間為一頭受傷獅子拔去爪中利刺，救牠一命；後來奴隸被主人抓獲，更被置於鬥獸場中待獅子處決，豈料該獅子就是奴隸曾經相救的那隻，牠不但沒有攻擊他，反而與他溫情相認，最終奴隸與獅子都重獲自由。

繪於後辛亥革命年代 體現「民族自救於危亡」的呼籲

《奴隸與獅》是徐悲鴻首幅主題性繪畫作品，此作亦被評價為將寓言中「知恩圖報」的思想，提升到悲天憫人的關懷精神。1920年代正值中國辛亥革命後陷入軍閥割據的混戰時局，徐悲鴻在國難時刻創作《奴隸與獅》，奴隸備受欺凌卻不懼而博愛，象徵中華民族形象；獅子受傷求助但神情威武，則是民族精神的化身，反映他當時儘管身在海外，但遊子心卻無時無刻牽掛祖國，體現徐悲鴻呼籲民族自救於危亡，實現民族復興的偉大目標。

佳士得表示，如今仍由私人藏家珍藏的徐悲鴻主題性畫作不超過5幅，是次展出作品是目前所知私人收藏中尺寸最大的一幅。《奴隸與獅》將於下周一（24日）在佳士得香港晚間拍賣中，以獨件作品專場晚拍的形式亮相。

會展明起展出7類藝術品 免費入場

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，看到藝術市場正復蘇，亞洲拍場包括香港都具強力購拍表現，其中一場拍賣成交價高達7億元。

佳士得即日起至本月28日舉行春季拍賣會，明日起一連4日在會展同步舉行藝術品預展，展出7個類別藝術品，當中20及21世紀藝術類別，還展出不少膾炙人口畫作，包括來自英國著名塗鴉藝術家Banksy的《Sale Ends Today》、《瞄準列寧》；日本藝術家草間彌生的波點南瓜作品、奈良美智多幅作品草圖、畢卡索畫作等。有意參觀公眾可經佳士得官網預約參觀，免費入場。

佳士得春季拍賣預展

日期：5月21至24日（本周五至下周一）

時間：上午10：30至下午6：30

地點：灣仔會展3D展覽廳

預約：https://www.christies.com/auctions/hong-kong?sc_lang=zh

備註：佳士得香港春季拍賣由5月20至28日舉行，拍賣品售後將由展場撤走，參觀者或未能觀賞售後藝術品

資料來源：佳士得

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