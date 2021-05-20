前年11月18日中環「和你Lunch」活動中，逾百名示威者聚集堵路，其間一名年近七旬老翁在場與示威者交談，又斥責清理路障的途人，事後被控非法集結罪。涉案老翁今在裁判法院認罪，求情透露疑患有認知障礙症，更因本案而患上焦慮症及適應障礙症。辯方表示，當日被告是因擔心年輕人，才以慈父心態到場勸年輕人離開，從沒使用暴力。惟裁判官鄭紀航認為被告所謂勸退的行為違反常理，明言不會接納，將案件押後至明早判刑，其間批准被告繼續保釋。

被告梁榮光（67歲）於案發時從事電子零件貿易工作，現時無業。辯方求情時指，現場片段顯示當日聚集的人群並非全部身穿黑衫，當中有不少身穿西裝的白領人士，包括被告，如此反映示威者沒打算掩飾身份。而且當警方清場時，示威者已隨即後退。

辯方續指，被告當日在上環上班，到中環吃午飯時，發現街上有很多年輕人，故上前與他們傾談。由於他感到於心不忍，才會用手指向不同方向，用意是勸年輕人「返屋企」。控方亦同意，沒證據顯示被告曾指揮示威者的行動。

質疑勸退年輕人「都有份俾人打到㗎喎！」

惟鄭官指被告的做法不合乎常理，因有不少案例顯示示威者會攻擊勸退的市民。鄭官質疑謂：「如果係咁，佢（被告）都有份俾人打到㗎喎！」辯方回應指，一般是拍攝示威者大頭照或清除路障的人才會被「私了」，單是勸人離場並不會受襲。

鄭官聞言表明，接納被告沒有指揮現場，但不會接納被告面對大量示威者時竟敢上前勸退，直指這是違反常識的做法。

鄭官又引述案情指，被告向清理磚頭的途人大罵「呢度香港嚟㗎！Get out啦！仆街！」及「走啦！有狗嚟喇！」辯方承認，被告這種行為會助長非法集結，需負上共同參與的刑責。

鄭官又質疑，案發時肺炎疫情尚未爆發，被告卻戴著口罩，更攜有黑傘及行山杖等物品。辯方解釋稱，這些只是普通個人物品，被告年邁，不想被傳媒拍攝到，才會戴口罩；至於攜帶行山杖，則因他剛接受了膝蓋手術。

官不同意給予四分之一刑期扣減

辯方又呈交多封求情信，分別由被告本人、被告妻女、社工及醫生撰寫。被告透露，他自中五畢業後投身社會，一直奉公守法，當日因擔心年輕人，才會不自覺地留在現場。他被捕後感到焦躁不安，「唔知點做好」，最近更確診患上焦慮症及適應障礙，冀法庭念在他年邁，可從輕發落。

被告的妻女則表示，他自被捕後變得沉默，情緒不穩；而他患有幽閉恐懼症，因擔心定罪後會遭單獨囚禁，故時常失眠。妻女承諾日後會多加提點被告，讓他明白疼惜年輕人的同時，亦要考慮自己的能力。

社工則表示，被告的表達能力及理解能力差，懷疑患有輕至中度的認知障礙症。他被捕後受到非常大衝擊，情緒受困擾，變得食慾不振，記憶力轉差，將於下月接受臨床心理治療。社工強調，被告過去沒參與示威活動，僅透過傳媒報道了解反修例事件，案發當日以慈父心態去到現場，現感到非常後悔。

辯方強調，被告已年屆67歲，監禁將會嚴重打擊其心理及身體狀況，冀法庭盡量輕判，並念及他在開審前認罪，可給予四分之一刑期扣減。惟鄭官不同意，指上訴庭表明，扣減的幅度須視乎被告何時通知法庭會認罪，而被告於前天下午才通知。

案情指，當日下午約有200名示威者在中環畢打街築路障堵路，阻塞交通。到約2時，身穿西裝、戴綠色口罩的被告在示威前線與數名人士交流，並用手指向不同方向，又斥責清理路障的途人。及後被告在附近被捕時，身上攜有望遠鏡、護目鏡等物品。警方上門搜查出時，再搜出黑色手套、頭盔及濾嘴等物品。

【案件編號：ESCC2202/20】

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