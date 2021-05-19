【本報訊】直資學校優才（楊殷有娣）書院小學部爆出懷疑單據異常的違規事件。上任不足一年的校長聶敏疑違反教職員專業操守、行為失當及財務管理紊亂，日前已引咎辭職。書院校監李汝大回應本報查詢時確認事件，指核數師正在審計，強調學校財務穩健，今次事件純屬校長個人職業操守問題，但因事件嚴重，上周已報警處理，並向教育局報告。教育局表示知悉事件後一直與學校聯絡，並按既定機制跟進，由於事件已交警方處理，局方不便評論。

校監指已報警

李汝大表示，校董會日前通過由副校長陳偉傑署任校長一職，學校亦已成立特殊危機處理小組跟進事件，及改善日後管治。被問到校方是否接獲投訴或舉報才發現學校部份單據異常，他稱已報警處理，不方便補充；至於所涉的異常單據金額，他表示現時核數師正進行審計，亦不便透露。

李汝大指，前日校董會已會見中學及小學部全體教師交代事件。他強調，學校財政健全，儲備充足，「一切運作係冇影響」，亦相信家長會一直支持學校。他表示，由於今次事件嚴重，而且書院屬直資學校，要向公眾交代，故上周已報警處理，並向教育局報告。

李汝大前日以校監身份去信全體師生及家長，指本月初學校發現部份單據異常後立即展開調查，本周一召開緊急校董會會議，即時接納小學部校長聶敏引咎辭職，並會全面檢視學校行政和財務管理。對於小學校長違反專業操守及行為失當，他形容是始料不及，深感惋惜。

優才（楊殷有娣）書院校董會前日同步發聲明，指近日管理層發現聶敏疑涉違反教職員專業操守，行為失當，財務管理紊亂，缺乏交代，他已引咎辭職。校董會經初步調查，已交警方處理及向教育局報告。聶敏回覆部份傳媒查詢時承認已辭職，稱已交由律師處理，不作評論。

翻查資料，聶敏畢業於香港教育大學，在優才書院任職17年，去年9月由小學部副校長升任校長一職。優才書院是直資「一條龍」名校，設小學部及中學部，2020/21年度小一學費為3.41萬元。

直資學校議會主席陳狄安指，教育局規定直資學校如要調動學校資金，須兩名註冊校董簽署，零用現金只可支付車費與郵票等小額開支，只要牽涉出支票給第三方，即使只涉數百元，也要校董以至校監批核，「唔會話校長一個可以控制簽單、找數，都一定至少要有兩位（校董簽署）」。