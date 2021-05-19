【本報訊】拔萃小學每年教師流失量高，本報找來三位前教師，他們均指控校方多年來加諸教師各項不合理的教學要求，致多年來欠缺穩定教師團隊。有前教師形容「每年開學都是新老師多過舊」，而該校又因長期請不足代課，須由現職教師替代，令現職老師工作量倍增，最終因「頂唔順」辭職，造成惡性循環。

每月起碼有半月須代堂

前教師Vivian（化名）於2000年入職任教主科，翌年校長伍頴儀上任，她於2008年離任。「試過最厲害那年，大約是這位校長上場兩三年左右，有多過一半老師走，大約13名。每年開學是新老師多過舊老師。」當中不少離職教師也是「過檔」新小拔。「如果諗錢，不會去直資，捨得放低公積金，可想而知工作環境幾惡頂。」

當年與她同教一科的老師不時請假，校方要求她兼教對方的課堂：「每個月起碼有半個月須代堂。所有工作紙我出，連空堂也不是用來休息改簿，長年累月都好累。」

她認為學校無理的工作要求，是造成教師離職的原因，舉例校長曾要求全校教師放學留校，待她審核所有成績表評語才可以離開，「她要睇完三百多名學生的評語，覺得滿意才讓老師走！放學四時半，那天我等到夜晚十一時！返到屋企，我啲眼淚係咁流——我只係老師，點解要俾人困在學校，她不容許你走，無人敢走！」她指當年不少同事亦在教員休息室飲泣。

前教師 Annie（化名）透露，「曾有某年級的數學科，因為及格率低，整個數學科老師都收信」。她在該校任職期間，已知有三名同事因情緒問題請長假，「好彩無人在學校跳樓，而老師亦夠『硬淨』。學校每件事，校長都要管，還要用她的標準。其實當管理層，很多雞毛蒜皮的事，真的不會理。」