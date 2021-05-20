廉政公署今日（20日）落案起訴3名國泰航空前任及現職僱員，他們涉嫌收受逾9.8萬元賄款，作為提名一名女子及其2名朋友為國泰航空員工「Companion Travel Scheme」計劃的「同行旅伴」之報酬，使其可以優惠價購買機票。國泰航空在事件中遭受逾116萬元經濟損失，涉及75程機票，3名被告目前獲准保釋，並將於下周二（25日）於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

根據國泰航空「Companion Travel Scheme」計劃，每位國泰僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其「同行旅伴」，獲提名者可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票，但國泰禁止員工透過計劃提名他人以收取利益。

今次被廉署起訴的3名被告，包括34歲國泰前艙務長劉靜雯、26歲現職機艙服務員李仲輝，以及31歲前機艙服務員王愛婷，他們涉嫌收取逾9.8萬賄款，透過上述計劃提名一名女子及其朋友，使其可以「同行旅伴」優惠價購買機票，令國泰航空損失116萬港元，當中涉及75程機票。3名被告涉違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，被控項串謀使代理人接受利益等罪。

其中兩項控罪的案情指，於案發時任職國泰航空艙務長的劉靜雯，涉嫌在2018年1月1日至2019年2月20日期間，先後兩次與一名女子串謀，並分別收受約2萬及1.2萬港元，作為提名該女子為「同行旅伴」的誘因或報酬。

另一項控罪則涉及劉靜雯及李仲輝，涉嫌在2018年12月17日至2019年6月19日期間，與該名女子串謀並收受約3.9萬元，作為李提名該女子一名朋友的報酬。餘下一項控罪，則涉及劉靜雯及案發時任機艙服務員的王愛婷，涉嫌於2019年1月3日至23日期間，與該女子串謀並收取約2.7萬港元，作為王提名該女子另一位朋友的報酬。

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