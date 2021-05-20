酷熱天氣又再破紀錄。近日本港氣溫炎熱，天文台在社交網站表示，截至昨日（19日），單是今個5月，已有7日「熱夜」，即全日最低氣溫在攝氏28度或以上，打破有紀錄以來5月最多熱夜的紀錄。天文台亦預測未來一周天氣持續酷熱，預料周日（23日）最高達攝氏約34度，下周後期則受一道廣闊低壓槽影響，天氣不穩定。

本港對上一個最多熱夜的5月是2018年，共有6日。今年立夏於本月5日，之後天氣越趨炎熱。天文台資料顯示，自本月7日至今，每日最高氣溫都錄得超過攝氏30度或以上，今日下午各區氣溫也上升至33度或以上，是連續第7日發出酷熱天氣警告。雖然明日局部地區有雷暴，但最低氣溫約28度，市區則最高約32度，新界再高一至兩度。

去年50日熱夜創新高

熱夜數目近年持續增加，資料顯示，去年本港錄得50個熱夜，是天文台有紀錄以來最多的一年，2019年亦出現46個熱夜。

天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨，隨着高空反氣旋稍為增強，本周末至下周初天氣持續酷熱，最低約28度，周日（23日）氣溫最高達約34度，並預料一道廣闊低壓槽影響南海中北部，下周後期會為華南沿岸帶來不穩定天氣。

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