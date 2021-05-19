【本報訊】現時全港有164間保險公司，保險中介人近12.7萬人，單是去年毛保費總額已逾6,000億元。惟因保險流程複雜，招攬人員，以至保險銷售和理賠環節均有機會出現貪污舞弊，廉政公署去年推出《保險公司防貪指南》，針對業內營運的貪污風險，包括行內常見的「射單」和騙取較高「握手費」等，建議防貪措施。

平均每年接39貪污舉報

過去五年，廉署每年接獲保險業貪污投訴平均有38.8宗，可追查個案約有29.2宗。今年首三個月亦接獲七宗投訴，全為可追查個案。

廉署防止貪污處助理處長霍廣文分析，保險業內貪污風險主要在核實索償程序、銷售程序和管理保險中介人方面。其中在核實索償程序上，不法保險經紀或會向客戶提出瓜分賠償得益，再與醫生串通，提出虛假索償申請以騙取保險賠償，導致保險公司的運作成本和合規客戶的保費均提高。

而行內俗稱的「射單」，即「上線」經紀成功銷售保單後，訛稱「下線」經紀亦有處理該保單，令「上線」獲本身的佣金外，亦可從「下線」瓜分佣金。霍稱此亦為銷售程序的貪污風險。

至於管理保險中介人上，曾有一名保險代理「過檔」時為取得更多「握手費」，向新公司訛稱過去兩年總入息高達110萬元，並提交虛假入息證明；惟事實上其當時期總入息僅不足13萬元，該保險紀經最終被欺詐罪成判監六個月。

保監局去年共接獲1,494宗投訴，當中操守佔30%，保險公司業務或營運方面佔18%，理賠亦佔17%。