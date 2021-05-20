前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。警方事後從梁的兩部iPhone手機擷取資訊，發現手機內有「不撤不散」、「6月16號 一切照舊，街上見」文宣的相片，亦有多幅於案發地點太古廣場4樓工作平台拍攝的相片，其中一張是梁凌杰身穿黃衣、戴上黑框眼鏡和口罩，與其身後的警察總部自拍合照。

駐守中區警署雜項調查小隊的警員曾志安，負責分析梁凌杰兩部iPhone內的sim咭資料。他為梁凌杰兩部iPhone拍攝共62張相片，並於庭上展出。其中在iPhone5的WhatsApp中，顯示多個未讀訊息，包括在梁凌杰離世後一天、一個由+852字頭電話號碼發出的信息，內容為「Marco, WE WILL MISS YOU」。而梁凌杰與聯絡人「媽咪」及「老豆」的最後對話，則分別於2019年6月13日與14日。

iPhone5的相簿亦顯示梁凌杰於案發當日早上在油麻地廟街拍攝一張保釋紙；另於案發日下午4時02分在太古廣場4樓工作平台拍攝3張相片，其中一張是梁凌杰身穿黃衣、戴上黑框眼鏡和口罩，與身後的警察總部自拍。

而在iPhone7的相簿中，除上述提及的照片外，亦有一張有「不撤不散」、「6月16號 一切照舊，街上見！」字句的文宣。另一張截圖則顯示有人在民陣發起黑衣遊行見記者的YouTube影片按讚。

兩部iPhone均被調較至飛航模式

另外，梁的臉書亦顯示，他於案發前一天，對一項於2019年6月17日舉行的譴責警暴示威活動表示「有興趣」。

曾指撿獲兩部iPhone時，兩部手機均被調至飛航模式。他向死因裁判官高偉雄確認，梁凌杰的兩部iPhone均沒有新聞媒體應用程式或任何可看到新聞報道的軟件。

庭上再讀出負責調查本案警員關俊傑的供詞，透露事發後檢查檢取的一張八通達，於6月15日下午12時37分用以在金鐘出閘；同日12時40分用以在金鐘站消費21.5元，12時50分在海富中心鴻福堂消費22元。同日下午2時38分，則被用以在統一中心Fusion超市消費13.9元。

另外，關俊傑在梁的電話卡發現，梁於2019年6月6日下午3時36分曾致電友邦保險；同日下午5時54分接獲友邦的來電。庭上播放梁與友邦職員的對話，當時梁向對方查問其保單的繳費日期，並透露有意續保。

醫療紀錄顯示梁自稱於2014年遭中國海關毆打

研訊主任讀出梁的醫療紀錄，顯示梁在1995至2017年間多次到醫院門診求醫或住院，多是即日或翌日出院。威爾斯親王醫院的醫療紀錄顯示，梁於2014年4月21日聲稱在福田口岸遭約7至8名中國海關人員拳打腳踢，導致面部及胸部受傷、胸壁疼痛、手臂受傷及嘔吐。經診斷後發現他左邊頸部、胸口及上肢瘀傷，除此之外身體狀況良好，留醫一晚後出院。

博愛醫院的醫療紀錄則顯示，梁於2017年4月9日因直腸出血、排便有蟲及有血求醫。2008年至2015年間，他另分別因全身過敏性出疹、腳甲倒生、上呼吸道疾病、腸胃炎或跌倒瘀傷等不同原因求醫。

死因庭曾去信屯門醫院及北區醫院索取梁的醫療紀錄，惟相關資料已被院方銷毀。

法庭已完成傳召證人的部份，案件押至下周一讓各方進行結案陳詞，預計陪審團下周二退庭。

【案件編號：CCDI481/19】

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