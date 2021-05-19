【本報訊】繼去年7月屯門黃金泳灘有大量發臭豬手和雞翼沖上岸後，周日再有急凍安格斯肥牛登陸黃金泳灘，康文署事後清理約50公斤懷疑凍肉。屯門區議員巫堃泰指，三跑外西部水域跨境走私交易頻繁，推斷該批肥牛很可能屬於走私貨品，估計是走私客被截查時情急丟落海。昨適逢佛誕公眾假期，大批市民未受「肥牛搶灘」事件影響，湧到黃金泳灘暢泳耍樂。

屯門區議員巫堃泰前日於facebook表示，黃金泳灘周日有多袋印有美國安格斯牛包裝的肉類沖上岸，防鯊網對出亦發現數袋牛肉，不斷隨海水漂浮。他發現後，即時通知相關部門處理。

無阻泳客暢泳耍樂

巫表示，三跑外西部水域每晚幾乎都有跨境交易，當中涉及凍肉不出奇，「因應警方策略改變，走私集團都會在屯門不同地點落貨上船，而不是定死在一個地點」，又舉例4月初屯門三聖邨截獲的貨車內，便搜出一批懷疑走私貨物。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮亦表示，周日已陸續發現有急凍安格斯肥牛在黃金泳灘漂浮，其後更衝上泳灘，「有時一、兩包，有時十多包，睇水流。」救生員會協助清理沖上泳灘的牛肉，以膠袋收集並放於垃圾站內，讓工人清走。他指今次並未發出難聞臭味，但上一次的豬手雞翼沖上岸則非常臭。「今次似溶咗雪未發脹，未有臭味，之前嘅豬手雞腳，係整到成個沙灘都好臭。」

昨日適逢佛誕公眾假期，屯門區下午高溫達攝氏35度，黃金海岸泳灘滿是消暑人潮，未受「肥牛搶灘」事件影響。泳客胡小姐表示，「水質本身都唔太乾淨，所以唔會浸太耐，主要曬太陽，玩完嘅話，沖身沖耐啲。」泳客張太則不擔心，「水質OK，乾淨，平日都有嚟」，她坦言泳灘接近其住處才選擇前來，「唔怕嘅，有泡有剩都唔落水」，同時她配備小水池給幼兒，萬一水質有異，便到更衣室取淡水代替海水。

康文署回覆表示，黃金泳灘職員於周一早上，發現有懷疑凍肉漂浮至泳灘範圍，已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉，並即時通報相關政府部門，清理泳灘範圍外在海面漂浮的懷疑凍肉。康文署周二在泳灘範圍內，已沒有發現漂浮的懷疑凍肉。

曾有腐爛豬手沖上灘

海事處則稱接獲康文署通報，在黃金泳灘附近水域發現凍肉漂浮，隨即安排巡邏人員及清理承辦商前往視察，到場後並沒發現海面上有凍肉漂浮，會繼續密切留意有關情況，如發現凍肉漂浮，會即時清理。

去年7月，屯門黃金泳灘亦曾出現大量豬手、雞翼沖上沙灘，部份已腐爛發臭，海水表面更出現油漬，走近時傳來一陣惡臭，當時有泳客被豬手打中嚇得失聲驚叫。事後康文署派員到泳灘加強清理工作。其時有泳客估計是內地或本地走私凍肉船沉沒所致。