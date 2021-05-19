【本報訊】中年傷膝困擾不少「假日運動員」。港怡醫院近月引入全新機械臂輔助關節置換技術，增加膝關節及髖關節置換手術的落位準確度、減低附近軟組織受傷，甚或出現後遺症的風險，術後疼痛的機會亦減低。一名因膝蓋變形致步行也感困難的五旬「波友」，接受手術五日後已毋須枴杖助行，大有機會重拾踢足球的樂趣。

患者術後五日毋須用枴杖

港怡醫院關節置換中心總監忻振凱表示，膝關節疼痛、腫脹、外觀畸形等各類膝傷，如不及時治療，活動能力或永久受損。傳統的關節置換手術，醫生需徒手把假體置入患者膝頭，不單依賴手術經驗，也有一定誤差，附近軟組織或因此損傷，造成後遺症。

該院月前引入全新的機械臂系統，可預先以3D立體電腦掃描技術，大致了解病人膝關節尺寸、位置等，方便製作更適合的假體；機械臂亦可以預設一個手術「落刀」範圍，當截骨時超出邊界，機械臂會立即暫停，有助減少周邊軟組織受損、維持韌帶平衡，亦把手術準確度由傳統手術的80%提升至98%。

忻振凱稱，新技術會改用比骨水泥更耐用、更有助骨頭生長的「生物型假體」，置入膝關節，五年內需要翻修的機會率僅3%，較傳統手術的7%低超過一半，大部份病人都適合。

51歲的方先生平日愛踢足球，2018年起因為持續右膝無力、痠痛，步行、上落樓梯均感痛苦，被迫放棄踢波。他曾試過戴護膝、服止痛藥，但阻不到膝蓋變形；食葡萄糖胺、注射透明質酸、針灸等亦無大幫助，他決定尋求手術治療。他今年3月接受膝關節置換手術，術後第二日已可用枴杖步行；至第五日出院時更已毋須再用枴杖。他現時步行、上落樓梯不再感到痛楚，很大機會可重拾踢波樂趣。