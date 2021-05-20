高中通識科今年9月起將逐步被「公民與社會發展科」取代。大學聯招辦法（JUPAS）網站公告，浸大今年取消3個通識教學雙學位課程，已將有關課程列入聯招志願的學生可在本月24日或之前改選其他課程。

3個被取消的5年制通識教學雙學位課程，分別包括歷史、地理及社會學主修，在大學聯招處一同以編號「JS 2680」招生。根據公告，已將有關課程列入聯招志願的學生可於5月17日至24日期間，在網上免費改選一次，或移除課程。

浸大教育學系網站仍能找到3個課程的資料。學生須在5年內修畢167個學分，當中54個學分為所選的歷史、地理或社會學科目，51個學分為教育科目，其中一科名為「通識教育科的教學與評估策略」（Instructional and Assessment Strategies for Liberal Studies）。

現時已無法從JUPAS網站獲得有關課程資料。惟網站較早前的紀錄顯示，課程原定今年一年級收生8人；2020年共有2,376人申請，當中192人將其列為第一志願（Band A），課程最終取錄11人。

《蘋果》正向浸大查詢。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）