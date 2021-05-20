國泰航空服務董事麥皓雲（Alex McGowan）向員工發出內部信，指隨政府放寬防疫要求和旅遊氣泡安排，有助增加下月起的航班數量，但前提是機組人員已接種兩劑新冠病毒疫苗，揚言快將考慮將打疫苗列為聘用條件。國泰回覆查詢時證實，全面接種疫苗或將成為機組人員受聘在國際航班執勤其中一項先決條件。

麥皓雲指，嚴格的檢疫措施令客貨運量受壓，每月現金消耗增加約4億元，國泰迫不得已實行「閉環式管理」安排人手。隨住政府容許已接種疫苗的機組人員放寬檢疫，以及旅遊氣泡安排，有助增加航運量。他形容需要作出抉擇的時間已逼近，再次呼籲員工接種疫苗。

他續指，目前有近3,500名機艙服務員接種疫苗，當中2,000人已經接種兩劑，接種率高於社會平均水平，但未及機艙服務員數量一半。推算以此營運模式，很快無法安排未打疫苗的員工執行空勤職務。國泰明白接種疫苗是個人決定，故不會隨意將疫苗列為續聘的先決條件。但聘用及培訓已接種疫苗員工需時，國泰很快要考慮將疫苗列為聘用條件。

國泰：打針或成駐港機組人員執勤工作要求

國泰回覆查詢證實，全面接種疫苗料將成為機組人員受聘在國際航班執勤其中一項先決條件，並指這趨勢越來越明顯。國泰呼籲機組同事盡快接種疫苗。

國泰續指，因應常變的隔離和檢測要求作出應對以繼續營運，但這種執勤模式從員工健康及執勤更表安排而言是不可持續；又預期各國政府可能會對未接種疫苗的機組人員實施更嚴格的限制，同時放寬對已接種者的規定。因此相信很快就會無法繼續為未接種疫苗的機組人員持續安排執勤，而已接種疫苗將越來越可能成為駐港機組人員繼續執勤工作的要求。

工會：應尊重員工個人意願

國泰空中服務員工會主席王思敏認為，公司應尊重同事個人健康及意願，不應只為了節省營運成本，要求員工打針。

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