【本報訊】本港疫情持續放緩，昨僅新增一宗輸入個案，累計個案達11,828宗，初步確診少於五宗。早前確診的何文田漢師幼稚園4歲男童，重複檢測均呈陰性，體內亦未有抗體，料為「假陽性」。本港最近一次本地確診是一名四個月大男嬰，該男嬰5月7日已被隔離，若4歲男童確定無染疫，本港有望連續14日本地零確診。

上周六衞生防護中心公佈，該4歲男童（第11822號）求診後提交的樣本，檢測呈陽性，CT值超過30，即病毒量很少，但入院後核酸檢測及抗體檢測均呈陰性。當時中心表示，難以確定是樣本受污染或有其他原因，需時觀察。之前不少假陽性個案均是首個樣本呈陽性，但入院後核酸及抗體檢測呈陰性。

康復男子意國抵港 飛滬後確診

據悉，男童及其母經重複進行核酸檢測結果均呈陰性，男童同住的六名家居密切接觸者抗體測試亦同樣陰性。

港大公共衞生學院教授潘烈文向「香港01」表示，港大為該男童樣本進行基因排序分析，發現完全沒有病毒基因，不排除樣本受污染，又或是將弱陽性當成陽性。他指有時樣本被反覆檢測多次，或會出現「弱陽性」，「但今次一條（基因）片段都搵唔到」，估計男童並非真正染疫。據悉，衞生防護中心今日將再為男童進行抗體測試，以確定是否真正感染。

這名4歲男童5月12日發燒和喉嚨痛，翌日向私家醫生求診，同日交回樣本瓶，起初在私營化驗所金域驗到「不確定」的結果，再交由衞生署覆檢，結果呈陽性，列為確診個案，感染源頭不明。

另外，中心調查一宗外地確診個案，一名43歲男子4月22日乘卡塔爾航空QR818航班從意大利抵港。該男子透露2月底在意大利確診，抵港後4月22至5月12日於華美達海景酒店檢疫，其後5月13日至16日入住嘉湖海逸酒店 ，5月16日乘搭CX368航班往上海。惟中心5月18日接獲上海衞生當局通報，指該名男子5月17日確診，中心正進行追蹤調查。政府隨即宣佈5月6日至19日曾身處嘉湖海逸酒店2期超過兩小時的人，須於5月22日前檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超指，暫時未找到該4歲男童身邊人確診，如男童未有其他陽性樣本或抗體陽性結果，不排除是假陽性個案，「睇埋（今日）抗體測試結果，就可以確認。」

梁子超籲14日後才考慮放寬社交

翻查資料，本港最近一次本地確診是4個月大男嬰（第11825號），男嬰5月7日已被隔離，若該4歲男童確定並無染疫，換言之，本港有望連續14日零本地確診。而本港社交距離措施將於5月26日屆滿，梁子超認為應再等多14日本地零確診，才考慮放寬社交距離措施，「就算男童無確診，我哋仲要搞清楚喺內地確診嘅意大利嚟香港嘅男子係未復陽個案，抑或喺香港再感染？最好等多14日零確診才放寬，否則一旦放寬再爆個案，又要重新嚟過。」