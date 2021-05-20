政府昨公佈接種COVID-19疫苗接種監測，指接種疫苗後「無增加整體死亡率、中風或急性冠心病」。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早在電台節目中表示，數據顯示似乎打針與整體死亡率、急性中風或冠心病無直接關係，再次呼籲市民盡快接種。

劉澤星說，疫苗開打至今兩個多月，有關數據成熟，顯示風險沒有增加。截至本月16日，一萬名已接種疫苗的醫管局病人中，有0.27宗住院死亡個案，沒有接種疫苗的數字為13.6；急性中風的比率是一萬分之1.51，無接種疫苗的比率就是5.8；而打針後急性中風並死亡比率則為一萬分之0.07，無接種人士的比率則為0.48。劉澤星強調，打針者的有關數字比率均是較無接種者為低。

對於接種疫苗其他副作用如面癱，劉澤星說，由於部分人或會向私家醫生求醫，因此委員會不希望有關數字會有所混淆。他指疫苗接種計劃開始至本月初，有46宗打針後出現面癱，遠遠較過去數年同一時期為低，而港大亦正研究全球針後出現相關個案的數字。

被問到有指政府正考慮將BioNTech復必泰疫苗接種年齡降至12歲，劉澤星表示，根據外地數據，12至15歲群組接種後，抗體製造反應良好，亦不似有任何不良反應，但保護率有多少仍要更多研究。不過他強調外地如美國等亦有將BioNTech開放予12至15歲年青人接種，因為有關群組人士要上學及群體生活，除了有機會受感染，亦有機會成為載體傳播病毒。

至於數據是否太遲公佈，劉澤星則稱在3月初已經希望收集數據，但只有首數星期的數據，作不到肯定的結論。

呼吸系統專科醫生梁子超亦批評政府今次公佈有關數據「遲咗少少」，認為本地數據一定較全球少，而全球數據亦已有證明，看不到有外界所擔心的接種問題，呼籲市民放心，政府亦應盡快推廣疫苗接種，僱主應鼓勵員工接種，並重申全家人接種才有實際作用，以及減少病毒滲入社區機會。

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