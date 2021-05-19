【本報訊】放寬海外醫生來港執業修例建議，引起業界狂轟，勞福局長羅致光昨「幫口」，指衞生署兒童體能及智力測驗服務專科醫生空缺率達40%，期待新建議可紓緩醫生短缺。醫學界立法會議員陳沛然批評政府沒有游說亦相信無意游說醫學界，直言現時政治環境下政府「做乜都得」。

羅致光提專科空缺「幫口」

羅致光昨表示，到校學前康復服務的名額現有逾8,000個，其後兩個學年將遞增至一萬個，但衞生署兒童體能及智力測驗服務有10個專科醫生空缺，空缺率為40%，去年只有約 65%的新症可以在六個月內完成評估，遠低於90%的目標。他期望食衞局建議盡早落實，紓緩醫生人手不足。

食衞局長陳肇始昨表示，部份專科較少人選擇，一直有空缺，希望計劃能夠吸納更多非本地醫生到相關專科。

不過，醫學界立法會議員陳沛然指，醫學界正專心及忙於抗疫，政府在此時推動修例，除政治外無其他原因，批評政府並無游說過、相信亦無打算游說醫學界。他不可能「拉布」拖住建議，直言在目前政治環境下，政府「做乜都得」。陳又指政府修例後，只能單方面接受培訓的院校資格，無法進行任何水平考核。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦批評，負責制訂認可醫學資格名單的「特別註冊委員會」無具體篩選準則，醫委會代表亦由特首委任，欠缺前線醫生等各層面聲音。