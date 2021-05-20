印度變種病毒肆虐多國，本港於輸入個案中也錄得印度變種病毒。美國國家過敏和傳染病研究所等專家研究發現，在港稱為BioNTech復必泰的BNT162b2疫苗，在中和印度變種病毒株B.1.617.1的表現，較沒變種病毒低約85%，但仍能有效中和該病毒株；所有曾接種BioNTech復必泰人士的血清，都能有效中和對該病毒株。專家呼籲增加疫苗接種率。

印度變種病毒株B.1.617.1有多個基因變異，包括L452R。本港最少錄得98宗確診個案涉及L452R變種病毒株，當中76宗屬印度變種病毒株。印度變種病毒除肆虐印度外，已在逾40個國家傳播。

美國國家過敏和傳染病研究所等家進行研究，利用B.1.617.1病毒株與未變種的USA-WA1／2020病毒株作比較，而且利用曾受感染病人、已接種BioNTech復必泰人士，及已接種同屬mRNA疫苗莫德納人士的血清，研究疫苗對該印度變種病毒株的效用。

近80%病人血清能中和該變種病毒株

研究發現，曾受感染並已接種BioNTech復必泰或莫德納疫苗的病人的血清，中和B.1.617.1病毒株的表現，較沒變種的病毒株低約85%，不過仍能有效中和該變種病毒株；如24名曾感染的病人血清中，有19人的血清能中和該變種病毒株；而10名曾接種BioNTech復必泰人士的血清，以及15名曾接種莫德納人士的血清，全部都能有效中和該變種病毒株。研究仍未經同行審批。

參與研究的專家指出，研究顯示該兩種mRNA疫苗抗體，都能有效中和印度型變種病毒B.1.617.1，應增加疫苗接種率，及繼續監察病毒變種如何影響疫苗效用。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）