【本報訊】公屋居民再有上車機會！最新一期綠置居計劃將於明日派發申請表及銷售簡介等，本月28日起接受合資格人士申請。今期以市價五折推售市區靚盤鑽石山啟鑽苑共2,112個單位，單位實用面積由184至481平方呎，最平只售118萬，即不用6萬元首期便可以「上車」。

新一批綠置居包括全新的鑽石山啟鑽苑，屬市區靚盤，毗鄰港鐵鑽石山站，項目共涉及三幢住宅大廈，樓高39層，2,112個實用單位面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月落成。項目西面是鑽石山綜合發展區公屋項目第一期，東面則是居屋啟翔苑。

啟鑽苑以市價五折推售，單位售價由118萬至385萬元，平均呎價為7,390元，申請者只需支付5%定金，即最平單位約5.9萬首期就可成為業主。消息透露，今期綠置居將於本月28日接受申請，最快7月攪珠、9月揀樓。

推售蝶翠苑青富苑貨尾

項目只限綠表人士申請，包括公屋戶及已通過詳細審核的公屋申請人等，公屋戶毋須資產審查。揀樓次序方面，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者優先揀樓，其次為家有長者家庭申請者，設800個配額，當局亦預留300個配額予單身申請者。

房委會將同時推售上期「滯銷」的523個柴灣蝶翠苑及青衣青富苑的貨尾單位，前者有七個單位，後者有多達516個單位，實用面積僅187至189平方呎。值得留意的是，今期青富苑貨尾單位市價五折後，平均呎價為5,480元，較首次推售時平均呎價5,460元高，以一個187呎單位計算，買家今期若購同一個面積的單位，要多付約3,740元。

房委會首次將約800個「租置計劃」單位納入今期綠置居計劃，供綠表公屋戶申請。即今次綠置居計劃將合共提供約3,435個單位供選購。

房委會將在觀塘「綠置居」銷售處提供標準單位室內間隔模型、建築模型和項目資料供參考，申請費用為250元，可親身交表或網上申請。