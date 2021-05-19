【本報訊】僭建貨櫃屋在新界氾濫，但原來市區都有隱藏的貨櫃屋。本報調查發現，港鐵九龍灣總部大樓外的高架行車路段下，長年僭建了三個佔地合共約500呎的貨櫃屋。衞星圖像顯示，僭建或存在達十年之久，惟當記者上月底向屋宇署與地政總署查詢後，港鐵即「醒水」於9日內拆除僭建物，兩個部門其後巡查均稱未發現有僭建物。港鐵回覆時指貨櫃屋屬「臨時」用途，供港鐵旗下德福廣場的承建商放置工程物料。

蘋果調查組

三個僭建貨櫃屋座落於九龍灣德福廣場二期外、兆業街一段高架路段下，屬於港鐵總部大樓的地段範圍，估計面積合共約500平方呎。現場可見，貨櫃有電掣供電，有從地底拉電線接駁貨櫃，亦有安裝抽氣扇，另外在貨櫃外亦有放置儲物櫃和掛衫架。

翻查屋宇署網上樓宇紀錄，未有發現任何有關涉事地段的建築或改建申請，不過根據Google衞星圖片，該位置早於2010年已可見涉事疑似僭建物。

記者上月19日現場視察後，翌日即向屋宇署及地政總署查詢，但兩個部門一直延至接獲查詢的兩周後、即本月4日才同日回覆，其中地政總署表示，涉事地段屬「非建築用地」，根據地契條款，除邊界牆及高架道路外，不應在該範圍内加建其他建築物。屋宇署則指，任何人士如有意於私人土地上展開建築工程，必須委任認可人士備及提交圖則供屋宇署審批。

稱貨櫃屬「臨時」用途

雖然法例規定清晰，但兩個部門均稱在上址未有發現僭建物，屋宇署指上月29日曾派員視察，但未發現涉事構築物；地政總署則稱本月4日視察時，發現有關構築物已被移除。換言之，港鐵是於政府當局收到記者查詢至屋宇署視察的九日空檔期間，急拆僭建物，兩個部門未有透露視察有關地點前有否事先通知港鐵。

港鐵回覆本報指有關構築物由德福廣場承建商使用，用作臨時放置日常緊急維修的工程物料，德福廣場管理處已就有關安排與承建商溝通，現時該處的相關物料已全部被移除；港鐵未有回應有否依循正常途徑和程序申請興建，亦沒有提供僭建物的興建年份與拆卸日期。德福廣場是港鐵旗下商場，商場管理亦由港鐵負責。

港鐵僭建已非首次，2016年北角站就被屋宇署發現一個吊掛的港鐵標誌屬僭建，並到該站張貼告示勒令清拆，港鐵因而要「自拆招牌」；今次港鐵在署方巡查前自行清拆僭建，就避免出現收到清拆令的尷尬情況。