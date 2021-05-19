【本報訊】今年是六四32周年，雖然主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等支聯會核心成員被關押，但支聯會昨傍晚繼續於銅鑼灣設街站，收集「民主烈士 永垂不朽」弔唁冊的市民簽署。支聯會副主席鄒幸彤指，未知道能否照常舉辦維園悼念集會，故昨呼籲市民先在街站取蠟燭，即使六四當日身在何方，亦可燃點燭光一起悼念六四。

今與警商5.30遊行

支聯會已申請本月30日及6月4日舉辦六四遊行和燭光集會，今日支聯會將就遊行與警方開會。支聯會昨擺設街站，希望市民簽名悼念六四死難者。街站開設後不久，一度有數名軍裝警員到場登記街站負責人及義工資料，警員登記過後便離開。

鄒幸彤表示，雖然支聯會已入紙申請六四當天於維園舉辦悼念集會，但至今仍未知能否成事，所以先將燭光交給市民，不論當日發生甚麼事，也盼香港當日能燃起點點燭光。「政權越要禁止我哋咁做，我哋越係要堅持咁做，越要講香港人係未被嚇怕！」她重申，不會改變支聯會五大綱領，也不會選擇放棄，會堅持抗爭到底及平反六四的運動。

支聯會常委趙恩來亦現身街站，表示港人32年來從沒有放棄過可以悼念六四的土地，在面對無窮的挑戰，仍盼市民「用自己方法」悼念，讓六四薪火不會因此熄滅。

現場有不少市民駐足簽名支持，更有市民叫喊「加油」鼓勵。年屆71歲的胡先生對今年支聯會能否如常舉行六四集會不寄予厚望，雖然他以往未有到維園，但會緊貼時事，留意當日新聞，「中國做錯咗咪承認囉，你唔好改變歷史」，並指政府拒絕道歉令人難以原諒，又形容香港已再沒自由，但他不會離開香港，「係後生嗰啲先要走」。

支聯會facebook專頁亦呼籲網民，將影音、文字紀錄加上「#6432Justice」標籤上傳到社交媒體平台，另邀請網民簽署網上「#六四 」死難者弔唁冊。