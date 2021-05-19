高壓的政權最擅長散播恐懼，五一前夕熙來攘往的銅鑼灣，社會似「回復正常」，惟變異隨處可見，例如一對外國父女經過職工盟的街站會狐疑：「Why are the police watching?」記者說不出口的答案是：「This is rule by fear」。

國安法實施後，恐懼成為香港人的共同經歷，威脅擺在眼前，職工盟總幹事蒙兆達直說不擔心肯定是假話，但後退又如何？身後卻原來是懸崖，「大家要做一個選擇，選擇傳播恐懼，抑或傳播勇氣」。他的選擇，便是如常擺街站，堅持以行動散播勇氣。

現時不少政黨人物身在囚牢，街站凋零，職工盟即使積極擺站，引發「鎖港」憂慮的入境條例修訂仍在立法會火速三讀通過。蒙兆達說，今天如考慮「有用先去做」，「其實就乜都唔使做」。該問的是「係咪正確，係咪有價值」，堅守真相和原則，「係畀人一種態度，冇屈服，唔放棄，香港人𠵱家最需要呢種精神。」

「如常做街站，如常派單張，我哋冇卻步冇讓步，相信呢種信念會感染人。」

正如每年六四集會，港人將手上燭光、良知、真相，一點點傳開，蒙兆達相信行動可凝聚能量，亦能傳遞信念，「淨係擺喺心入邊，一個個體好孤單，力量好薄弱，呢點燭光可能會慢慢湮滅」，但念念不忘，必有迴響，留一口氣，點一盞燈。有燈，就有人。故此，不論擺街站、放映會抑或開記招，用盡有限空間，實踐自由和權利，就是點燈者，讓同路人知道，仍有人堅持，選擇不放棄不屈服。

不過，極權深明恐懼是最沒有成本的統治工具，當街站出現，就有不成比例的警員包圍。記者採訪銅鑼灣SOGO街站當日，便有多名軍裝和便衣全程監視錄影，市民被嚇得不敢走近，「佢又唔係有咩條例揸喺手要即刻冚檔，但戙喺度監控製造恐懼」，認為政權最想收到的效果，是「主辦單位驚，下次唔搞。市民擔心拎張膠卡會被影到，怕日後被點相而唔拎」。蒙兆達說，要他人信服，自己必須首先克服內心恐懼，所以「如常做街站，如常派單張，話畀街坊聽作為主辦單位，我哋冇卻步冇讓步，相信呢種信念會感染人。」