高壓的政權最擅長散播恐懼,五一前夕熙來攘往的銅鑼灣,社會似「回復正常」,惟變異隨處可見,例如一對外國父女經過職工盟的街站會狐疑:「Why are the police watching?」記者說不出口的答案是:「This is rule by fear」。

國安法實施後,恐懼成為香港人的共同經歷,威脅擺在眼前,職工盟總幹事蒙兆達直說不擔心肯定是假話,但後退又如何?身後卻原來是懸崖,「大家要做一個選擇,選擇傳播恐懼,抑或傳播勇氣」。他的選擇,便是如常擺街站,堅持以行動散播勇氣。

現時不少政黨人物身在囚牢,街站凋零,職工盟即使積極擺站,引發「鎖港」憂慮的入境條例修訂仍在立法會火速三讀通過。蒙兆達說,今天如考慮「有用先去做」,「其實就乜都唔使做」。該問的是「係咪正確,係咪有價值」,堅守真相和原則,「係畀人一種態度,冇屈服,唔放棄,香港人𠵱家最需要呢種精神。」

「如常做街站,如常派單張,我哋冇卻步冇讓步,相信呢種信念會感染人。」

正如每年六四集會,港人將手上燭光、良知、真相,一點點傳開,蒙兆達相信行動可凝聚能量,亦能傳遞信念,「淨係擺喺心入邊,一個個體好孤單,力量好薄弱,呢點燭光可能會慢慢湮滅」,但念念不忘,必有迴響,留一口氣,點一盞燈。有燈,就有人。故此,不論擺街站、放映會抑或開記招,用盡有限空間,實踐自由和權利,就是點燈者,讓同路人知道,仍有人堅持,選擇不放棄不屈服。

不過,極權深明恐懼是最沒有成本的統治工具,當街站出現,就有不成比例的警員包圍。記者採訪銅鑼灣SOGO街站當日,便有多名軍裝和便衣全程監視錄影,市民被嚇得不敢走近,「佢又唔係有咩條例揸喺手要即刻冚檔,但戙喺度監控製造恐懼」,認為政權最想收到的效果,是「主辦單位驚,下次唔搞。市民擔心拎張膠卡會被影到,怕日後被點相而唔拎」。蒙兆達說,要他人信服,自己必須首先克服內心恐懼,所以「如常做街站,如常派單張,話畀街坊聽作為主辦單位,我哋冇卻步冇讓步,相信呢種信念會感染人。」