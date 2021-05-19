「阿布泰要人，繼續圍X佢，爆買！」，海關上月一次被質疑是選擇性的執法行動，換來號角聲在連登討論區再度響起，八方支援如水湧至，猶如把時光回撥到2019年烽火歲月，引爆港人不分晝夜排隊爆買阿布泰，全港多間分店打蛇餅，旺角分店收舖前半小時截龍，因貨物根本「上唔切貨架」，空手而回的人只拋下一句：「聽日再嚟掃貨！」

上月8日，海關沒收阿布泰生活百貨百萬元貨品，至今未對其他違法商店採取任何行動。記者早前再到顧客多為白領的阿布泰金鐘廊分店觀察，雖再沒有繞場一周人龍，但午飯時段仍客似雲來，付款人龍排出店外。

市民Anson說，持續在黃店消費習慣自反修例運動後已建立，但黃店「先天不足」，「食肆始終冇可能賣得平，有家庭嘅人未必咁多閒錢可以日日去」，認為阿布泰正好提供一個每日消費黃店的機會。

他笑稱定下幫襯目標，就是「試勻佢所有零食」，並堅持不做會員，寧願讓阿布泰多賺點，又指大家可按生活需要調整消費黃店的方式，強調「冇必要鬥黃」。他除每日購物外，更在fb宣傳泰國紅酒，也「色誘」麻甩佬稱金鐘分店有靚女職員，盡量令身邊朋友多幫襯。

「我哋反而由有到冇，最後施捨番兩啖畀你食，咁係咪食先？」

回想早前懲罰阿布泰的人龍，Anson形容「好似等緊入維園點人數咁」，亦無奈現時要以購物「先可以搵返嗰種政治參與感」。他認為，香港抗爭故事注定與世界不同，「全世界民主故事都係由寸土必爭開始，曼德拉係監獄抗爭要求着長褲，我哋反而由有到冇，最後施捨番兩啖畀你食，咁係咪食先？」

記者曾邀約阿布泰老闆林景楠受訪，但他有初選案保釋在身，雖然保釋條件未有禁止回應傳媒提問，但無人能確定紅線標準，他回覆前，記者決定收回邀請。其他阿布泰員工亦受白色恐怖影響，縱匿名也婉拒受訪，記者只能佯裝顧客，再從跟店員傾談，零碎了解他們的心路歷程。

有店員不諱言，沒有想過零售生意違反國安法，但眼見老闆經歷，「點都有啲驚」，亦對海關執法不願多談，只坦言確曾擔心，包括貨物為潑水節推廣準備，憂慮影響生意，亦令顧客卻步不敢幫襯，「點知反而做到冇停手」；亦有店員曲線呻辛苦，「埋怨」香港人令自己「連休息時間都冇埋，要OT遲放工呀」，但真心話是眼見大家排隊爆買，「係好感動，仲要唔係一日或者幾日，有諗過大家會撐，但冇諗過係撐得咁勁。」