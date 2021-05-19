【本報訊】國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院引起社會關注，因前年10.1遊行案被還柙的社民連吳文遠，昨日透過社交網站呼籲外界「唔好灰心，保持希望」，並希望外界關注「展鵬事件」。

「精神好過丙朗」

吳文遠社交網站小編昨日探望正還柙荔枝角收押所的吳文遠後發文，指吳「精神好好，狀態好過丙朗咁話。」更打趣指，他與因8.18、8.31兩場未經批准集會，被判監14個月的支聯會主席李卓人本為美孚新邨街坊，如今又在荔枝角收押所成為鄰居，「大家都有傾談，上至天下，下知地理，無所不談」。

文中又提及，吳文遠還柙前一直關注及跟進蔡展鵬涉光顧無牌按摩院，但吳現身處監獄，無法再跟進，小編引述吳文遠稱，希望外界繼續關注事件，「大家幫吓佢手繼續關注同跟進啦」。

雖然多名社民連成員，包括梁國雄、岑子杰、陳皓桓都已身陷囹圄，但吳文遠指未有機會與他們碰面，又估計稍後社民連主席黃浩銘、曾健成很大機會入獄，「到時大家真係可以喺監倉開會。」他又提及點算民主黨有多少前主席、副主席在囚或被還柙時「越數就越感到悲哀」，反問「到底要一個點樣嘅社會，先至會令所有對社會有貢獻嘅人同有抱負嘅年輕人都困晒喺監獄，而香港今日就正正處於呢個景況。」吳仍勉勵外界「唔好灰心，保持希望，外面嘅人更加要撐住」。