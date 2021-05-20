大批示威者前年9月7日包圍旺角警署抗議，警方驅散期間拘捕多人，其中兩男兩女被控參與非法集結等罪，案件今於九龍城裁判法院開審。獲匿名令保護身份的警員X今出庭作供，指當時正與同袍前往彌敦道截擊示威者，其間看見其中一名女被告與其他人士跑向油麻地方向，遂推跌她並跪在她身上。此時另一名男被告從後推X，導致他失去平衡，X立即推開對方，最終同袍成功制服該名男被告。不過X在辯方盤問下，承認未能確定跑向油麻地的人士是否為處於彌敦道的示威者。

四名被告分別為女學生甄嘉詠（18歲）、男學生朱俊威（27歲）、女售貨員余采燕（23歲）及男學生楊銘豪（22歲）。甄、朱及楊被控一項參與非法集結罪，指他們於去年9月7日在旺角彌敦道及水渠道交界與其他不知名人士參與非法集結。

朱另控一項阻差辦公罪，指他於同日在彌敦道750號始創中心外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員X。余則被控另一項參與非法集結罪，指她於同日在始創中心外與其他不知名人士參與非法集結。

控方早前為警員證人申請匿名令，指警員因工作緣故擔心自身及家人安全，主任裁判官嚴舜儀批准控方申請。如今案件由裁判官葉啟亮審理。

警員憑力度及被接觸面積估算推他之人是次被告

警員X供稱，案發當晚他在旺角警署候命，其後收到指示需前往太子道西支援同袍，遂與隊友前往警署對出馬路。X看見約200至300人正於彌敦道與太子道西十字路口聚集，正在叫囂及使用雷射筆照射警員。其後X透過通訊機聽見同袍警告示威者，要求他們離開，否則會作出拘捕。

X亦收到指示需要推進，他決定採取截擊的方法拘捕示威者，即由水渠道走到彌敦道拘捕他們，以令他們措手不及。前進期間，X看見有示威者向油麻地方奔跑，立即吩咐下屬轉方向，前往油麻地方向拘捕示威者。

此時X看見一名身穿深色上衣、卡其色裙的首被告，遂立即追著並喝止她，否則使用武力拘捕，但她沒有理會。最終X雙手「㩒低」首被告，將她推在地上並趁機跪在她身上。

X嘗試替首被告上手銬，以防止她反抗及傷人。此時，另一名身穿花紋圖案裇衫的男子、即本案次被告從後推X，導致X失去重心。X擔心次被告搶犯，遂擋住次被告並推開他。後來同袍幫忙制服次被告，X則繼續控制首被告，並成功替她鎖上手銬，宣佈拘捕，其後將次被告交給女警處理。

辯方盤問指，X相信跑向油麻地的人士是示威者，只因他們從彌敦道近太子道西跑出來，X同意，亦承認未能肯定他們就是早前處於彌敦道的示威者。X又同意並非親眼看見次被告推他，而是根據力度及被接觸的面積估算。X指他被推後雙膝跪地，需伸手按著地上。辯方指出，實情是X被碰到肩膀後，即時推開次被告，才導致失去平衡，X不同意。聆訊繼續。

【案件編號：KCCC2148/20】

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