【本報訊】長洲太平清醮一連五日舉行，今年是第二年因為疫情取消搶包山及飄色巡遊等重頭活動，即使恢復神功戲，但人流仍然比去年差。有平安包店指出，今年的人流遠遜往年，生意比起疫情前下跌至少三成。有度假屋負責人亦慨嘆生意較去年減少一成，佛誕日完全沒有訂房。昨日到長洲一遊的市民陳先生指已經做好防疫措施，並提早離開長洲，不擔心疫情，但對取消搶包山感失望。

僅復辦神功戲

太平清醮連續兩年取消搶包山等活動，雖然佛誕日早上長洲晴空萬里，不過熙來攘往的景象已不復見，碼頭一帶的食肆未見人龍，北帝廟雖然香火不絕，但盛況不如從前。中午過後，島上人潮稍有增多，復辦的神功戲吸引不少遊人圍觀。

平安包老字號郭錦記餅店依舊大排長龍，餅店業務發展總監Martin表示，今年的生意遜於去年，比起疫情前跌至少三成。他指出，早預料今年市道差，故因應疫情推出主打健康、新鮮和地道的平安包，以植物奶製作，在百貨公司寄賣。

新鴻運渡假屋負責人叢太亦指今年生意較去年減少一成，佛誕日更完全沒有人訂房。她稱昨日人流較往年少兩成，「啲人入嚟行吓，裝吓香，買吓包就走」。

專程到長洲購買15盒平安包的市民陳先生表明不擔心疫情，「（買平安包）買個意頭吖嘛！年年都買」。他指今年人流大減，早上船次不足半滿，稱每年都會入長洲觀看搶包山，對於連續兩年取消活動感失望。

市民Chris和女友Rainy稱不知道昨天是太平清醮，「見紅日入咗嚟玩，入到嚟先知」，認同昨日人流較平日假期少。

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，復辦神功戲下，今年人流高於去年，惟仍比疫情前少六至七成。今年三座包山由15.5米「縮水」至4.6米，翁志明解釋，是為免過百人拉起包山違反限聚令，故以小包山代替。

政務司長張建宗藉佛誕推銷政策，在facebook指若《2021年僱傭（修訂）條例草案》獲通過，法定假日將由目前12日逐步增至17日，全港過百萬打工仔受惠，形容是一個改善勞工權益的重要里程碑。